Na letališču v Cerkljah ob Krki so danes izvedli gasilsko-reševalno vajo za primer letalske nesreče z razlitjem nevarnih snovi Letalo 2024. Namen vaje je bil vzdrževanje ravni usposobljenosti, preverjanje in poenotenje postopkov gašenja ter reševanja gasilskih in medicinskih ekip na omenjenem letališču.

Na vaji so uprizorili nesrečo vojaškega transportnega letala, ki ob pristajanju zagori, kar ima za posledico večje število poškodovanih in kontaminiranih potnikov. Za te so oskrbele službe nujne medicinske pomoči iz Brežic, Krškega, Sevnice in Novega mesta, medtem ko so bila za pogasitev požara zadolžena prostovoljna gasilska društva Vihre, Brege in Drnovo.

Foto: STA V vaji so prvič posredovali tudi pripadniki Slovenske vojske za jedrsko, kemično in biološko obrambo in Gasilsko-reševalna služba Kranj. Predstavili so postopke gašenja in reševanja poškodovanih, dekontaminacije ter triaže, oskrbe in evakuacije ponesrečencev v nadaljnjo zdravstveno oskrbo.

Foto: STA Vajo je pripravila 15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe v sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice.

"Namen vsakoletne vaje je vzdrževanje ravni usposobljenosti, preverjanje in poenotenje postopkov gašenja in reševanja gasilskih in medicinskih ekip na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki. Vse to pripomore k boljšemu odzivu in zmanjšanju posledic v primeru letalske nesreče," so sporočili z ministrstva za obrambo.

Foto: STA