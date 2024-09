Na tridnevnem usposabljanju s področja tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah bo sodelovalo 600 gasilcev iz 12 držav, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji Heavy Rescue. Na parkirišču pred garažno hišo E.Leclerc Ljubljana Rudnik bodo od danes do nedelje obiskovalci med drugim lahko spremljali tudi tekmovanje gasilskih dvojic.

Ekipo organizatorjev sestavlja skupina gasilcev in mednarodno priznanih inštruktorjev na področju tehničnega reševanja, ki v Sloveniji že deset let pripravlja različne seminarje in usposabljanja na tematiko tehničnega reševanja.

Kot pojasnjujejo na spletni strani Heavy Rescue Slovenia, gre za največje tovrstno usposabljanje v tem delu Evrope. Letos poteka usposabljanje že desetič, čez leta pa se je dogodka udeležilo čedalje več gasilcev tudi iz tujine. Letos bodo med drugimi sodelovali gasilci iz Italije, Hrvaške, Črne gore, Srbije in Španije.

Na eni izmed današnjih vaj so gasilci vadili tudi gašenje električnega vozila. Več v spodnjem video posnetku.

Ideja iz Nemčije

Idejo o tovrstnem usposabljanju sta razvila dva poklicna gasilca, ki sta leta 2009 obiskala izobraževanje v Nemčiji. V Slovenijo sta se vrnila z idejo, da lahko to izvedeta tudi doma. Velikost organizacijske ekipe in finance sprva niso dopuščale tako obsežnega dogodka, a sta februarja 2010 vseeno že izpeljala prvi tečaj v Ljubljani, ki se ga je udeležilo okoli 170 tečajnikov.

V eni izmed vaj so gasilci reševali ponesrečence v prometni nesreči, ko sta se v avtobus ljubljanskega potniškega prometa zaleteli dve osebni vozili. Foto: Ana Kovač

V osnovi je bilo usposabljanje ustvarjeno za pripadnike gasilskih enot. Tudi orodje, oprema in taktika je v osnovi namenjena gasilcem. Ker pa je v resnični situaciji na kraju nesreče še veliko drugih pomembnih reševalnih služb in ker se mnogi postopki v intervenciji prepletajo z reševalci, zdravniki, policisti, tudi vojaki, vabijo k tečaju tudi te.

Letos bo v času usposabljanja potekal še gasilski sejem, kjer bodo proizvajalci predstavljali svoje novosti, so še zapisali pri Heavy Rescue Slovenia.

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate utrinke iz dogodka.