Na Vršič z avtom ne bo mogoče. Zaradi del popolna zapora.

S 1. oktobrom je predvidena popolna zapora Vršiške ceste, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo, ki vodi rekonstrukcijo regionalne ceste in ureditev parkirišč na vrhu prelaza Vršič.

Trenutno je v teku izkop in izvedba meteorne kanalizacije v skupni dolžini 400 metrov + 180 metrov ter izkop in izvedba drenaže v dolžini 400 metrov, so navedli v sporočilu.

Dela potekajo pod polovično zaporo ceste, z izmeničnim enosmernim prometom in semaforskim urejanjem.

Občasno so predvidene tudi popolne zapore. Vzpostavitev prve popolne zapore je predvidena od torka, 1. 10. 2024 do petka, 11. 10. 2024, in sicer od ponedeljka do petka, med 7.30 in 17.00.

Izven tega časovnega obdobja, vključno s konci tedna, bo vzpostavljena polovična zapora ceste.

Termin predvidene popolne zapore se lahko zaradi vremenskih razmer tudi spremeni. Obvoz bo v času popolne zapore za vsa vozila možen na relaciji Kranjska Gora–Rateče–Italija– Predel–Bovec.

Dela do 24. decembra in tudi še v letu 2025

"Dela se bodo izvajala, dokler bodo vremenske razmere to dopuščale, predvidoma pa do 24. 12. 2024. Dela se bodo v omejenem obsegu izvajala tudi aprila in maja 2025, saj v času turistične sezone gradbena dela na predmetni cesti niso dovoljena. Glavnina del se bo izvajala še jeseni 2025 do konca leta, ko je predviden zaključek gradbenih del," še sporočajo uporabnikom, ki se jim obenem zahvaljujejo za razumevanje in strpnost.