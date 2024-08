Zavod Reševalni pas je na družbenem omrežju X objavil pretresljiv posnetek s pomurske avtoceste, ko reševalno vozilo zaradi prehitevanja in širine tovornih vozil ni moglo do kraja hude prometne nesreče. Oglejte si ga zgoraj.

Kot so zapisali v objavi, je prišlo ponoči do naleta na okvarjeno vozilo na voznem pasu, pri čemer sta bili v vozilu ukleščeni dve osebi, ena od njiju je bila mladoletna.

Naslednja situacija je lahko tragična

"Neprimerna infrastruktura Pomurke (Pomurske avtoceste, op. p.) zahteva takojšnjo spremembo pravil!" so poudarili v objavi pod posnetkom. Kot so pojasnili, so tovorna vozila, ki so se med seboj prehitevala, s svojo širino preprečila prehod reševalnega vozila do kraja nesreče, zato so morali gasilci do tja peš. Pohvalili so trud voznikov osebnih avtomobilov in okarali voznike tovornih vozil, ki se kljub sirenam niso umaknili.

V nadaljevanju so pozvali, da je treba na pomurski avtocesti nemudoma prepovedati prehitevanje vozil, širših od 2,2 metra. "V dolgoročnejši, a nujni, načrt je treba umestiti širitev (avtoceste, op. p.) na razumne dimenzije, da se lahko vozilo umakne s cestišča in da lahko posredujejo v najkrajšem možnem času. Današnja situacija naj bo zadnja, ker naslednja je lahko tragična," so poudarili.