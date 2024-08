Moški je skušal zadržati vozilo, a ga je to povozilo in stisnilo ob zid

Policisti so v četrtek nekaj po 11. uri odšli na kraj prometne nesreče v Sežani, kjer je 66-letni moški padel pod vozilo, ki ga je povozilo in stisnilo ob zid sosednje hiše. Zdravnica je na kraju potrdila smrt, tuja krivda je izključena, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.