Na ljubljanski obvoznici opit trčil v voznika tovornjaka in pobegnil

Na ljubljanski obvoznici se je v četrtek okoli 22. ure zgodila prometna nesreča. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je voznik tovornega vozila zaradi okvare ustavil na odstavnem pasu, nato pa iz vozila izstopil. Mimo je pripeljal voznik osebnega vozila in trčil vanj, nato pa pobegnil. Policisti so ga izsledili in ugotovili, da je opit.

Voznik tovornega vozila je zaradi okvare ustavil na odstavnem pasu iz smeri Viča proti Rudniku, nato pa iz vozila izstopil in odšel proti zadnjemu delu vozila. V tem času je pripeljal voznik osebnega vozila in trčil v voznika tovornega vozila, ki je hudo poškodovan obležal pod tovornim vozilom. Voznik osebnega vozila je pobegnil, ne da bi poškodovanemu nudil pomoč, so dogajanje povzeli na policiji.

Policisti so hitro izsledili povzročitelja nesreče

Policisti so povzročitelja izsledili le nekaj minut za tem, pri postopku pa so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 0,63 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi storitve kaznivega dejanja in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.