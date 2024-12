Slovenska vojska (SV) danes šteje 7.332 pripadnikov in pripadnic. To je 197 več kot ob koncu leta 2023 in 82 več od načrtov za letos, po katerih bi imela SV 7.250 pripadnikov in pripadnic. Povečuje se tudi zanimanje mladih za vojaške tabore in zanimanje za poklic vojaškega pilota, so danes sporočili z ministrstva za obrambo.

Na ministrstvu izpostavljajo, da je popolnjevanje kadrov za SV poleg modernizacije eden njihovih ključnih projektov. V zadnjih dveh letih zato vsa prizadevanja vlagajo v intenzivno promocijo vojaškega poklica in zaposlovanja ter druge oblike sodelovanja s SV, so zapisali. Tako nenehno uvajajo nove pristope in rešitve ter pripravljajo predloge sprememb normativnih podlag za pridobivanje in ohranjanje kadrov SV ter za ureditev njihovega statusa.

Med pomembnejšimi dosežki letošnjega leta izpostavljajo zaposlitev novih pripadnikov in pripadnic SV in sklepanje novih pogodb z rezervisti.

Medtem ko so lani prvič po letu 2010 zaposlili več kot 324 novih pripadnic in pripadnikov SV, so jih letos v stalni sestavi zaposlili še 21 več, torej 345. Število pogodbenih rezervistov, ki jih je bilo ob koncu lanskega leta 888, pa je ob koncu letošnjega leta naraslo na 1.086 pripadnic in pripadnikov, saj so letos podpisali 268 pogodb.

Letos se je povečalo tudi število udeležencev prostovoljnega služenja vojaškega roka. Medtem ko je lani program usposabljanja prostovoljnega služenja vojaškega roka uspešno končalo 233 udeležencev, ga je letos 273, torej 40 več. Od letošnjih udeležencev se jih 150 odločilo, da se pridružijo SV, lani pa 47.

Štipendirajo 551 mladih

Med ukrepi ministrstva, ki prinašajo dobre rezultate, izpostavljajo tudi novo štipendijsko politiko. Tako so letos prvič zaposlili večje število štipendistov z različnih stopenj izobraževanja.

"Letos je izobraževanje končalo 42 štipendistov, ki so se pridružili Slovenski vojski," izpostavljajo. Trenutno ministrstvo štipendira 551 mladih na različnih stopnjah izobraževanja, in sicer 99 na visokošolskem študiju in 452 na srednješolskem izobraževanju.

"Samo letos smo podelili kar 258 novih kadrovskih štipendij za delo v Slovenski vojski. Tako lahko tudi v naslednjih letih pričakujemo večje število mladih, ki se nam bodo po koncu izobraževanja pridružili," so izpostavili.

Izjemno zanimanje za poklic vojaških pilotov

Kot izjemno označujejo tudi zanimanje za poklic bodočih vojaških pilotov. Za ta poklic se trenutno v različnih fazah izobražuje 43 kandidatov, ki bodo po končanem izobraževanju in usposabljanju za pilote vojaških zrakoplovov lahko pilotirali nova plovila Slovenske vojske.

Lani in letos se je povečalo tudi število novih častnikov Slovenske vojske. Lani so izšolali 23 novih častnikov, letos pa že 42. Nova generacija kandidatov za častniško šolo, ki bo izobraževanje končala leta 2025, bo po navedbah ministrstva najštevilčnejša.

Ministrstvo v zadnjih dveh letih povečuje tudi število mest za opravljanje obveznih praks pri izobraževanju mladih na različnih stopnjah izobraževanj, povečalo pa se je tudi zanimanje za udeležbo mladih na vojaških taborih Slovenske vojske.

Tako so letos opravljanje obvezne prakse omogočili 86 mladim, pred tem pa je ministrstvo od leta 2017 prakso omogočalo od pet do 36 mladim na leto.

Leta 2021 je bilo na vojaških taborih 480 udeležencev, leta 2022 486, lani 718, letos pa 1.059 deklet in fantov. "Menimo, da se bo tak trend nadaljeval tudi prihodnje leto," so še zapisali v sporočilu za javnost.