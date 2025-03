"Danes je pomemben mejnik za Slovensko vojsko. Kontingentu prvič poveljuje pripadnik rezervne sestave. Pogodbeni rezervisti pa predstavljajo tudi večino pripadnikov kontingenta," je na slovesnosti ob odhodu kontingenta Slovenske vojske v okviru mirovne misije Združenih narodov na Cipru dejal namestnik poveljnika poveljstva sil slovenske vojske Igor Šepec.

Mirovna misija Združenih narodov na Cipru UNFICYP poteka že vse od leta 1964. Prvotno je Varnostni svet ZN poslal modre čelade na Ciper s ciljem, da bi preprečil nadaljnje spopade med Grki in Turki. Vendar ker politična rešitev ciprskega problema ni bila nikoli dosežena, je UNFICYP ostal na otoku. Pripadniki mirovnih sil nadzorujejo meje, vzdržujejo nadzor nad nevtralnim območjem in izvajajo humanitarne dejavnosti. Trenutno je na otoku 1.024 pripadnikov mirovne misije, od tega 747 vojakov, 155 civilistov, 69 policistov in 53 štabnih častnikov. Največ vojakov na trenutni misiji so prispevale Argentina, Združeno kraljestvo in Slovaška.

Kontingent sestavlja šest pripadnikov, od tega sta dva pripadnika Slovenske vojske, preostali štirje pa so rezervisti. Kontingentu poveljuje major Drago Šebalj, ki se je konec lanskega leta upokojil, zdaj pa se vrača v slovensko vojsko kot del rezervne sestave. Naloge bodo na Cipru opravljali v sklopu oboroženih sil Slovaške. Na otoku bodo preživeli eno leto.

Pripadniki Slovenske vojske pa se ne odpravljajo prvič na Ciper. Kot pripadniki modrih čelad so na mediteranskem otoku skrbeli za mir že od leta 1997 do 2001.

S tremi pripadniki kontingenta smo se pogovorili o njihovi motivaciji za Ciper, kako na njihov odhod gleda družina in kaj pričakujejo od izkušnje.

Drago Šebalj – poveljnik kontingenta Foto: Slovenska vojska/Zvone Vrankar Drago Šebalj – poveljnik kontingenta

"Upokojil sem se konec decembra, vendar sem že pred tem sklenil pogodbo s Slovensko vojsko za rezervno sestavo za obdobje petih let. Na Cipru sem v okviru mirovne misije Združenih narodov že bil kot pripadnik Slovenske vojske, prvič leta 1997. Potem pa še dvakrat, leta 2000 in 2001, kot poveljnik voda. Vračam se v poznano okolje in ne pričakujem posebnosti. Čeprav grem tokrat prvič s pripadniki rezerve na misijo, mislim, da ne bo nobenih razlik. Fantje so odlično pripravljeni. Vsi so imeli večmesečne individualne priprave, ki so jim sledile skupinske priprave, tudi na Slovaškem. Občutki niso nič drugačni, kot če bi bil celoten kontingent sestavljen s pripadniki stalne sestave. Navsezadnje sem tudi sam zdaj rezervist."

Foto: Slovenska vojska/Zvone Vrankar Gorazd Kotnik – pripadnik kontingenta

"V rezervni sestavi sem bil prvič od leta 2007 do 2016. Junija lani pa sem se zopet pridružil rezervistom. Vrnil sem se predvsem, ker sem želel narediti umik od rutine in novih dogodivščin. Tudi zato sem se odločil, da se pridružim kontingentu na Cipru. Zelo rad namreč potujem v tujino. Dobil bom tudi nova znanja in izkušnje ter seveda nove prijatelje. Delodajalec nima nič proti moji udeležbi na misiji. Nasprotno, v podjetju je zaposlenih večje število rezervistov. Delam za Adrio Mobil kot logist. V podjetju so res zelo naklonjeni rezervistom."

Foto: Slovenska vojska/Zvone Vrankar Jože Božiček – pripadnik kontingenta

"V rezervni sestavi sem že 20 let. Takrat sem se za to odločil zaradi tovarištva in vzdrževanja fizične pripravljenosti. Menim, da je rezervna sestava idealna priložnost za to, da si plačan, da skrbiš zase. Za odhod na Ciper pa sem se odločil, ker nisem želel zamuditi priložnosti, da se udeležim mednarodne misije, da to doživim. Sicer delam v javnem sektorju, bolj natančno v osnovni šoli. Ravnatelj zelo podpira, da sem rezervist. Vedno mi je stal ob strani glede mojega sodelovanja v rezervi Slovenske vojske. Glede odhoda na Ciper pa smo se morali dogovoriti tudi znotraj družine. Želel sem podporo tako od žene kot od otrok. Zaradi moje odsotnosti bo veliko skrbi in dela prevzela žena. Verjamem, da ji bo uspelo, da bo vse izzive uspešno premagala. Brez podpore družine se za odhod na Ciper ne bi odločil."