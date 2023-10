Šarec: Javnost tega ne prepozna, dokler ne "poči"

Na odprtju 7. dni nacionalne varnosti so uvodni govorci poudarili, da so temelj nacionalnovarnostnih sistemov usposobljeni ljudje. V mednarodnem svetu trenutno prevladujejo sile dezintegracije, zato se mora sistem nacionalne varnosti toliko bolj pripraviti na izzive podnebnih sprememb, migracij, digitalizacije in energetike, so prepričani.

V mednarodni skupnosti so v zadnjem času prevladali dejavniki dezintegracije nad dejavniki integracije, kar se po mnenju dekana ljubljanske fakultete za družbene vede Iztoka Prezlja vidi v izrazitem pospešku, ki so ga dobili konflikti v Ukrajini, dvigovanje Kitajske, sesutje evropske ideje ustvarjanja miru v Afganistanu, največji teroristični napad po 11. septembru v Izraelu ter podnebne spremembe, je v uvodnem nagovoru naštel Prezelj.

Notranje se polarizira tudi evropska družba, je poudaril Prezelj

Ti konflikti so dodatno nevarni v času po epidemiji covid-19, med katero sta stroka in znanost postali samo še en glas v množici strokovnih in nestrokovnih mnenj. Notranje pa se polarizira tudi evropska družba, je poudaril Prezelj. To se vidi v želji nekaterih, da bi z nasiljem urejali obstoječa družbena razmerja.

Dekan mariborske fakultete za varnostne vede Igor Bernik se je s Prezljem strinjal, da brez predanih posameznikov ni učinkovitega varnostnega sistema. V prihodnjih letih kot ključen izziv za varnost slovenske družbe vidi energetiko. Po njegovem mnenju se bo odprlo predvsem vprašanje, kako se spopasti z izzivi podnebne krize ter kako zagotoviti, da bodo državljani živeli v varnem in zdravem okolju.

Velik izziv prinaša tudi preobrazba družbe v digitalno, ki odpira vprašanja, kot so kibernetska varnost, zaščita osebnih podatkov, digitalna etika in preprečevanje digitalne diskriminacije, meni Bernik.

Obrambni minister Marjan Šarec je prepričan, da digitalizacija ne bo nikoli povsem nadomestila človeka, saj bo ta vedno ostal v središču. Primer tega je po Šarčevih besedah tudi konec tedna razvneti konflikt med Izraelom in teroristično skupino Hamas. V preteklosti je namreč veljalo, da je izraelski obrambno-varnostni sistem med najboljšimi na svetu, a "je zaspal".

Minister ugotavlja, da sistem zaščite in reševanja ob poplavah ni odpovedal

V obrambno-varnostni sistem je zato po Šarčevem mnenju treba vlagati v miru, kajti ta sistem ima značilnost, da ga širša javnost ne prepoznava kot pomembnega do trenutka, "ko poči". Nato pa se tisti, ki se sicer sprašujejo, zakaj ga potrebujemo, sprašujejo, zakaj je odpovedal.

Ob tem obrambni minister ugotavlja, da sistem zaščite in reševanja ob letošnjih poplavah ni odpovedal, o pozitivnem kadrovskem trendu pa je poročal tudi iz Slovenske vojske, kjer so septembra presegli število tistih, ki odhajajo, s številom tistih, ki prihajajo.

Odziv policije med avgustovskimi poplavami je kot odličen ocenil tudi notranji minister Boštjan Poklukar. "Posebno pozornost smo namenjali varnosti kritične infrastrukture, policija pa je nenehno skrbela za varnost državljanov in njihovega premoženja na poplavljenih območjih ter zlasti na območjih, kjer so bili prebivalci evakuirani, njihovi domovi pa prazni," je dejal.

Drugo pomembno področje varnosti so migracije, glede katerih notranje ministrstvo pripravlja migracijsko in integracijsko strategijo, je spomnil Poklukar. Migracije so stalnica, zato je nujno, da se država nanje učinkovito in pravočasno odzove, je dodal.

Dnevi nacionalne varnosti so letos že sedmo leto potekali v organizaciji Inštituta za varnostno kulturo, Slovenskega združenja za varen svet, fakultete za družbene vede in fakultete za varnostne vede.