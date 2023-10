Delo slovenskih kirurgov, ki spominja na znanstvenofantastični film

Za uspešno izvedbo pljučne trombarterektomije morajo pacientu iz telesa odstraniti kri in ga globoko podhladiti, da ohranijo normalne možganske in druge telesne funkcije, je zapisano na spletni strani ljubljanskega kliničnega centra.

Za uspešno izvedbo pljučne trombarterektomije morajo pacientu iz telesa odstraniti kri in ga globoko podhladiti, da ohranijo normalne možganske in druge telesne funkcije, je zapisano na spletni strani ljubljanskega kliničnega centra. Foto: UKC Ljubljana/Facebook

V UKC Ljubljana je ekipa srčno-žilnih kirurgov izvedla operacijo, ki bi jo lahko primerjali z znanstvenofantastičnim filmom. Za uspešno izvedeno pljučno trombarterektomijo so se do najglobljih kotičkov bolnikovega pljučnega žilja prebili tako, da so mu iz telesa odstranili kri in ga globoko podhladili ter s tem ohranili normalne možganske in druge telesne funkcije. Pred tem so paciente na takšno operacijo pošiljali na Dunaj.

V prihodnjih dneh bo multidisciplinarna ekipa pod vodstvom srčnega kirurga dr. Juša Kšele v operacijskem bloku UKC Ljubljana izvedla že deseti izjemno zahteven poseg, s katerim odstranjujejo organizirane strdke iz najglobljih plasti žil pljučnega tkiva.

Da lahko kirurgi dosežejo težko dostopna območja v notranjosti pljuč, morajo zahteven operativni poseg izvesti na prav poseben način.

Uporabijo zunajtelesni krvni obtok, ki ga v določenem trenutku popolnoma prekinejo, bolnika pa izkrvavijo in v brezkrvnem polju odluščijo strdke iz najglobljih plasti pljučnega žilja. Poleg tega morajo za uspešen poseg bolnika spraviti v stanje globoke podhlajenosti (hipotermije) in v nekajkratnih seansah po 20 minut popolnoma prekiniti obtok krvi po telesu, varno oluščiti žilno steno, odstraniti strdke iz pljučnega žilja in hkrati poskrbeti, da na osrednjem živčnem sistemu in drugih notranjih organih ne nastanejo trajne posledice.

Bolnikom ne bo več treba na Dunaj

S takšnimi operacijami pomagajo bolnikom, pri katerih so po pljučni emboliji sledila razgrajevanja krvnih strdkov, ki so delno ostali v pljučnem žilju in se čvrsto pritrdili na steno pljučnega žilja. Poseg je zahteven, prav tako okrevanje, je pa kakovost življenja bolnikov po operaciji neprimerljiva s tisto pred posegom, pojasnjujejo na UKC Ljubljana.

Ekipa strokovnjakov UKC Ljubljana se trenutno še uri pod vodstvom dr. Choo Yen Nga iz bolnišnice Royal Papworth v Cambridgeu, ki velja za enega izmed največjih svetovnih strokovnjakov za tovrstne tvegane operacije na srcu.

"Z njegovo pomočjo so slovenski strokovnjaki vzpostavili program zdravljenja teh bolnikov v Ljubljani, s čimer je za paciente poskrbljeno tako, kot bi bilo v največjih svetovnih centrih. Poleg omenjenega centra na Otoku na tem področju v zadnjih dveh desetletjih ledino orjejo tudi v San Diegu v ZDA," so še poudarili na ljubljanskem kliničnem centru. Pred tem so paciente s takšnimi diagnozami pošiljali na operacijo na Dunaj.