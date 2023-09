Vodiškar želi center dvigniti na nov nivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janez Vodiškar je bil pred leti že zaposlen v UKC Ljubljana. Zdaj pa je delno zaposlen v svoji matični kliniki v Stuttgartu in delno v UKC Ljubljana. Foto: STA

Srčni kirurg Janez Vodiškar je danes prevzel vodenje Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, potem ko je v četrtek podpisal pogodbo o delni zaposlitvi. Na novinarski konferenci je dejal, da so se z ekipo dobro ujeli, center pa ima potencial, da ga dvignejo na nov nivo.

Janez Vodiškar z UKC Ljubljana intenzivno sodeluje zadnji mesec, v zadnjih dneh pa so opravili dve "relativno kompleksni operaciji dveh otrok". "Vse je zaenkrat šlo, kot mora, kar pomeni, da celotna ekipa funkcionira in da funkcionira zdravljenje prirojenih srčnih napak v kliničnem centru," je dejal.

Generalni direktor UKC Marko Jug pa je dejal, da so pogodbo o delni zaposlitvi podpisali v četrtek, ta pa omogoča, da ima Vodiškar tudi formalno funkcijo v UKC Ljubljana. Po pogodbi bo kirurg opravljal tudi konziliarna mnenja na daljavo, sodeloval v konzilijih, prevzel vodenje in pripravil strategijo centra. Po podjemni pogodbi pa bo dodatno opravljal tudi operativno dejavnost, okvirno do deset dni na mesec. Vodiškar pa je pojasnil, da je zdaj v UKC Ljubljana zaposlen za 25-odstotkov delovnega časa, kar pomeni okoli deset dni mesečno, je pojasnil.

Jug je opozoril, da ima center bogato tradicijo zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami in da gre za delo ekipe ljudi in ne enega zdravnika ali medicinske sestre. "Kar je center potreboval, je bil še en dodaten vrhunski srčni kirurg, ki zna obvladovati tudi najtežje operacije," je pojasnil Jug. Ob tem se je Vodiškarju zahvalil, da je sprejel vabilo.

