V Braziliji zaradi stav preiskujejo napadalca Flamenga

Brazilske oblasti so v torek sporočile, da preiskujejo nogometaša Flamenga Bruna Henriqueja zaradi suma, da si je namerno prislužil rumeni karton na tekmi prve lige in s tem sorodnikom omogočil zaslužek s stavami. To se je zgodilo novembra 2023 na tekmi proti Santosu, ki jo je Flamengo iz Ria de Janeira izgubil z 1:2, poroča AFP.

Več kot 50 policistov ob podpori članov delovne skupine državnega tožilca za organizirani kriminal (GAECO) je v torek sodelovalo v 12 racijah v Riu in v več mestih Henriquejeve jugovzhodne matične države Minas Gerais. Brazilski mediji poročajo, da je policija preiskala domove Henriqueja in njegovih sorodnikov.

Več brazilskih medijev je poročalo, da so igralčev brat, svakinja in bratranec na dan tekme odprli račune na stavnicah in stavili na to, da bo Henrique prejel rumeni karton.

Flamengo se je odzval na napade na socialnem omrežju X in dejal, da popolnoma zaupa Henriqueju, vendar bo sodeloval pri preiskavi.

Kljub preiskavi bo Henrique, ki je izjemno priljubljen pri klubskih navijačih in je leta 2019 dvakrat igral za brazilsko reprezentanco, v sredo za Flamengo začel tekmo proti Cruzeiru.

Preberite še: