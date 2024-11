Fifa želi prisiliti klube, da na SP igrajo z vsemi najboljšimi

Klubsko svetovno nogometno prvenstvo bodo prvič izvedli s kar 32 klubi in sicer bo potekalo med 15. junijem in 13. julijem v ZDA.

Evropske lige in sindikati nogometašev so se uradno pritožili, češ da je Mednarodna nogometna zveza Fifa, ki vodi klubsko svetovno prvenstvo, zlorabila položaj glede datuma turnirja in glede tega, da se ni posvetovala z njimi glede tekmovalnega koledarja. Lige skrbi, kakšen učinek bo imel poletni turnir na njihove lastne dogodke, predvsem glede tega, kako bodo lahko igralci lahko koristili poln tritedenski dopust in nato opravili celotne priprave pred začetkom nove sezone.

Pep Guardiola Foto: Guliverimage Prejšnji mesec je trener Manchestra Cityja Pep Guardiola razkril, da je njegov klub prosil za preložitev začetka naslednje premierligaške sezone, da bi imeli čas za priprave po koncu klubskega prvenstva. A je angleška liga prošnjo zavrnila. V zadnjih mesecih je polemika, da so nog in to prav zaradi velikega števila tekem. A igralci, kot je Palmer, bodo torej morali na začetku naslednjega poletja najprej igrati za reprezentanco in nato še dodatno klubsko svetovno prvenstvo.

Klubi bodo lahko imeli na klubskem svetovnem prvenstvo po 35 igralcev, za vsako tekmo pa bo prijavljenih največ 26. Med 27. junijem in tretjim julijem bo dodatno "prestopno okno", v katerem lahko zamenjajo igralce s pretečenimi pogodbami, prav tako pa lahko dodajo dva novinca iz poletnega prestopnega roka. Med omenjenim oknom lahko vsak klub sicer opravi največ šest menjav igralcev.

Zaradi vpliva klubskega mundiala in že tako polnega koledarja naj bi nogometaši razmišljali o bojkotu svojih medijskih in marketinških obveznosti. To pa bi pomenilo kršenje pravil turnirja, ki od klubov zahteva, da igralci in osebje pridejo na vsak tak dogodek.