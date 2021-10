Kako so nastale uniforme za naše osebje na Expu v Dubaju

Slovenija bo do marca prihodnje leto sodelovala na svetovni razstavi Expo v Dubaju. Naša država na Expu 2020 nastopa pod sloganom Slovenia − Green Smart Experience, torej kot trajnostna, sodobna in ustvarjalna ter v prihodnost usmerjena država. Temu pa sledi tudi vizualna podoba osebja, ki našo državo predstavlja v slovenskem paviljonu.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je letos spomladi razpisala javni natečaj z naslovom Najboljši dizajn uniforme za slovenski nastop na Expo Dubaj 2020. Nanj se je prijavila tudi Martina Marolt iz Mozirja in bila s svojo vizijo oblačil tudi izbrana.

"Vizualno podobo kolekcije sem skušala uskladiti z videzom slovenskega paviljona, ki predstavlja Slovenijo kot trajnostno, sodobno in ustvarjalno državo, s prepletom zelenega okolja, znanja, prebojnih idej in inovacij ter gospodarstva z dodano vrednostjo. Ideja zanjo je nastala v arhitekturnem studiu Magnet design in je avtorsko delo arhitektov Roberta Kluna, Sandija Pirša in sodelavcev," je razložila mlada oblikovalka.

Za natečaj je pripravila kolekcijo devetih kosov oblačil za ženske in moške (suknjič, krilo, hlače, bluzo, predpasnik za strežbo za ženske in suknjič, hlače, srajco, predpasnik za strežbo za moške).

Barvno paleto oblačil sestavljajo modra, bež, bela in zelena. "Modra predstavlja vodo, enega od treh poudarjenih elementov paviljona. Močno zaznamuje Slovenijo, hkrati pa je modra prisotna tudi v arabskih ornamentih, arhitekturi. Zelena barva 'I feel Slovenia' je vključena minimalistično kot del ponavljajočega se detajla zapenjanja. Predstavlja pa zeleno srce v središču Evrope. Bež in peščeni odtenki predstavljajo les, paviljon in tudi povezavo z arabskim svetom (puščava, arhitektura). Bela predstavlja vitalnost."

V kolekciji je tudi ponavljajoči se detajl, ki izhaja iz dediščine suhe robe. "Detajl izhaja iz sita, ki je kot senčnik in tehnološki izum z močno slovensko identiteto vključeno v arhitekturo paviljona. Želela sem, da okrasek predstavlja slovensko rokodelstvo in spretnosti ter tako zastopa, na nek način, tudi nas, butične oblikovalce, šivilje, modelarje, ki se z ljubeznijo ukvarjamo s tekstilom ter ohranjamo izročilo prednikov."

Oblačila upoštevajo kulturne in družbene lastnosti te arabske države. Martina Marolt je zato oblikovala daljša ženska krila in bluze z dolgimi rokavi brez vidnega dekolteja. "Oblačila so hkrati mladostna in uporabna, namenjena tudi za poslovne, večerne in družabne namene."

Kot je še dodala mlada oblikovalka, so odzivi za zdaj zelo pozitivni. Želi si, da se bo osebje v teh oblačilih počutilo udobno in prijetno.

