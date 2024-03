Slovenska modna oblikovalka združila moči z italijansko avtomobilsko znamko

Kot so povedali na novinarski konferenci ob predstavitvi sodelovanja, ima vozilo Tonale "svojo značilno zunanjo masko, nov svetlobni podpis in čiste elegantne linije".

Direktor družbe Avto Triglav Uroš Mravinc je povedal, da ni naključje, da so za sodelovanje izbrali modno oblikovalko Majo Ferme, saj njene kreacije zaznamujeta eleganca in dizajn, kar zaznamuje tudi celotno znamko Alfa Romeo. "Verjamem, da bo Tonale, ki ga bo vozila Maja, dober sopotnik in bo Majo navdušil pri iskanju novih idej, zato se že zdaj veselimo novega sodelovanja," je poudaril.

Z družino je potovala okoli sveta

Maja Ferme se je sicer pred kratkim vrnila s potovanja okoli sveta. "Naredili smo nekaj več kot sto tisoč kilometrov, zamenjali številna prevozna sredstva, vozila sem različne znamke avtomobilov in edino logično nadaljevanje te poti, ki nas je popolnoma zasvojila, je, da sklenemo sodelovanje z znamko Alfa Romeo," je poudarila in dodala, da je počaščena, da je znamka prepoznala možnost sodelovanja.

Kot je pojasnila, so v njenem podjetju pred tremi leti lansirali novo dnevno kolekcijo Premium Ferme, ki izraža vse, kar predstavlja znamka Alfa Romeo, nad katero je navdušena. "Izraža eleganco, posvečamo se detajlom, je tudi trajnostno naravnava, temeljimo na kakovosti in udobju," je povedala.

Pravi, da zdaj tudi bolj razume rek: "Tisti, ki še ni vozil Alfa Romea, sploh ne ve, kako je voziti avto." "In moram priznati, da je to res. Navdušena sem predvsem nad elegantno zunanjo masko ter že kultnim trikotnikom, ki se pojavlja tudi pri naših oblekah in puloverjih. Obe blagovni znamki, tako Premium Ferme kot Alfa Romeo, sta premium blagovni znamki in imata podobne vrednote," je sklenila.

