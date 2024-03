V 103. letu starosti je v petek umrla ameriška oblikovalka in modna ikona Iris Apfel, med drugim znana po svojem ekscentričnem modnem slogu, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na obvestilo na njenem profilu na družbenem omrežju Instagram.

Oblikovalka, ki je samo sebe označila za geriatrično starleto, je bila znana po kratkih belih laseh, velikih očalih, močni šminki in debelih ogrlicah. Njena mantra je bila Drzni si biti drugačen.

Rodila se je avgusta 1921 v judovski družini v New Yorku. Študirala je umetnostno zgodovino in se specializirala za notranje oblikovanje, zlasti za tekstil. Desetletja je delala kot notranja oblikovalka, med drugim je sodelovala pri restavratorskih projektih v Beli hiši. Leta 1950 je s soprogom Carlom ustanovila mednarodno podjetje za proizvodnjo tekstila Old World Weavers.

Na modni zemljevid jo je uvrstila razstava njenih oblačil, ki jo je leta 2005 pripravil Metropolitanski muzej v New Yorku. Njeno slavo je leta 2014 še povečal dokumentarni film Iris režiserja Alberta Mayslesa, ki je raziskoval njeno življenje in ustvarjalnost. Ko je bila stara 97 let, je podpisala manekensko pogodbo s priznano globalno agencijo IMG Models.

V zadnjih letih so jo fotografirali za italijansko modno revijo Vogue, nastopala pa je tudi v številnih oglaševalskih kampanjah.