Umrl je Richard Lewis, ki je kot igralec svojo najprepoznavnejšo vlogo ustvaril v HBO-jevi humoristični seriji Nikar tako živahno (Curb Your Enthusiasm) ob komiku Larryju Davidu. Kot komik je bil znan po tem, da je na nastopih v značilnem razburjenem in viharnem slogu razpravljal o svojih nevrozah, zaradi česar so mu nadeli vzdevek "princ bolečine".

Lewis je lani naznanil, da kot standup komik ne bo več nastopal, in razkril, da ima parkinsonovo bolezen. Kljub slovesu od standup odrov pa je obdržal vlogo v seriji Nikar tako živahno in zaigral tudi v aktualni, 12. sezoni.

Z Larryjem Davidom v seriji Nikar tako živahno Foto: Profimedia

Lewis je umrl na svojem domu v Los Angelesu za posledicami infarkta, je sporočil njegov predstavnik. "Njegova žena Joyce Lapinsky se vsem zahvaljuje za ljubezen, prijateljstvo in podporo," je dodal.

Od soigralca in prijatelja se je v sporočilu za javnost poslovil tudi Larry David. "Richard in jaz sva se rodila s tridnevnim razmakom in to v isti bolnišnici, večino mojega življenja mi je bil kot brat," je zapisal, "bil je obenem najbolj smešen in najbolj prijazen, kar je redko. Danes pa me je spravil v jok in tega mu ne bom nikoli odpustil."