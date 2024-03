Umrl je Aco Razbornik, ustanovitelj slovitega Studia Tivoli

Poslovil se je snemalec in producent Aco Razbornik, pri katerem so se v studiu zvrstili praktično vsi velikani slovenske glasbe.

Umrl je Aco Razbornik, velikan slovenske glasbene produkcije, so poročali na Valu 202. Leta 1946 rojeni Razbornik se je v slovensko glasbeno zgodovino zapisal kot človek, ki je posnel vrsto najbolj kultnih slovenskih albumov, prvi je bil leta 1973 album Odpotovanja kantavtorja Tomaža Pengova, ki sta ga z improvizirano opremo posnela pri Pengovu doma.

"Bil sem samouk in amater. Začel sem na elektroservisu na Mačkovi ulici v Ljubljani, kjer sem popravljal magnetofone in hi-fi opremo. Tam sem glasbenikom tudi popravljal mikrofonske kable in drugo opremo," je pred nekaj leti za Delo opisal svoje začetke.

V 80. letih je Razbornik ustanovil Studio Tivoli in tam posnel več kot 500 albumov, kot mojster zvoka je sodeloval z največjimi imeni slovenske glasbe, kot so Buldožer, Pankrti, Lačni Franc, Laibach, Siddharta in Big Foot Mama, ter z glasbeniki s področja nekdanje Jugoslavije, kot so Bijelo dugme, Ekatarina Velika, Oliver Dragojević, Arsen Dedić, Josipa Lisac in Mišo Kovač, snemal pa je tudi z Andreo Bocellijem in Josejem Carrerasom.