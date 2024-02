Umrl zvezdnik filmov Zvezdne steze in Marvel

Kanadski igralec Kenneth Mitchell, ki je najbolj znan po svojih vlogah v seriji Zvezdne steze in filmu Stotnica Marvel, je umrl v soboto v starosti 49 let po dolgoletnem boju in zapletih z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Težko bolezen so mu diagnosticirali leta 2018.

"S težkimi srci sporočamo, da je umrl Kenneth Alexander Mitchell, za mnoge ljubljeni oče, mož, brat, stric, sin in dragi prijatelj," je njegova družina zapisala v izjavi za javnost. Kot so dodali, se je Ken pet let in pol soočal z vrsto strašnih izzivov ALS. "In v pravem Kenovem slogu se mu je uspelo dvigniti nad vsakega z milino ter s predanostjo živeti polno in veselo življenje v vsakem trenutku," so še zapisali.

Kot so dodali, je Kenneth živel po načelih, da je vsak dan darilo in da nikoli ne hodimo sami: "Njegovo življenje je sijajen primer, kako poln je lahko človek, če živi z ljubeznijo, sočutjem, humorjem, vključenostjo in skupnostjo."

Igralca so se spomnili tudi na uradni spletni strani Zvezdnih stez, kjer je zaigral v več vlogah: (Klingons) Kol, Kol-Sha in Tenavik ter Aurellia.

Zaigral tudi v Marvelovih filmih in drugih serijah

Poleg vlog v Zvezdnih stezah pa je Mitchell zaigral tudi v Marvelovem filmu Stotnica Marvel ter v postapokaliptični televizijski seriji Jericho.

Kenneth Mitchell je imel z ženo Susan May Pratt dva otroka, Lilah in Kalluma, želel pa je, da se vse donacije namenijo bodisi v raziskave bolezni ALS bodisi v podporo njegovima otrokoma, so še zapisali v izjavi na Instagramu.

ALS je progresivna nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači, vsako leto pa je z njo v ZDA diagnosticiranih v povprečju pet tisoč ljudi. Simptomi vključujejo težave pri hoji, nejasen govor in mišično oslabelost, ki sčasoma vpliva na žvečenje, požiranje, govorjenje in dihanje.

Preberite še: