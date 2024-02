Keanu Reeves obiskal Ljubljano, podarili so mu potico

Svetovno znani igralec Keanu Reeves je bil na obisku v Sloveniji, zadnjih nekaj dni se je mudil v Ljubljani, kjer je bival v hotelu Intercontinental. Njegova ekipa se je še posebej navezala na bližnjo Žitovo trgovino na Bavarskem dvoru, kjer so vsako jutro popili kavo.

Sčasoma so se tam počutili tako domače, da so prodajalkam omogočili srečanje in slikanje z zvezdnikom, te pa so mu podarile sveže pečeno potico in mu jo izročile kot kulinarični simbol Slovenije.

Foto: Žito

"Zvezdnik in njegova ekipa so poleg potice pohvalili tudi odlično kavo v naši prodajalni in pekarnici na Bavarskem dvoru, označili so jo kar za najboljšo kavo v mestu," je dejala Nina Rus Turuk, odgovorna za odnose z javnostmi v Žitu, in dodala, da je bilo fotografiranje z zvezdnikom, ki je izjemno prijazen in dostopen, za prodajalke največja nagrada in zahvala za njihov trud.

Po informacijah 24ur.com je Reeves v Slovenijo prišel na srečanje s podjetjem Akrapovič, za katerega naj bi snemal poslovni oglas.