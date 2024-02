Pri 50 letih umrl igralec iz serije Pisarna

Pri le 50 letih je umrl britanski igralec Ewen MacIntosh, ki je imel v zadnjih letih hude zdravstvene težave. "Z veliko žalostjo sporočamo, da se je mirno poslovil naš ljubi komični genij Ewen MacIntosh," so sporočili njegovi predstavniki.

MacIntosh je zaslovel z vlogo brezizraznega Keitha v britanski seriji Pisarna (The Office), ki jo je soustvaril slavni komik Ricky Gervaise. Ta se je od preminulega kolega na družbenem omrežju X poslovil z besedami: "Izredno žalostna novica, umrl je izjemno smešen in izjemno prijazen Ewen MacInstosh, ki so ga mnogi poznali kot 'velikega Keitha' iz Pisarne."

Gervais in MacIntosh v Pisarni:

MacIntosh se je rodil v Walesu, z igro pa se je začel ukvarjati med študijem na univerzi v Edinburghu, kjer je sodeloval v študentskem gledališču in improvizatorski skupini.