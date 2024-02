Igralec priznal, da je zlorabljal svoje dekle

47-letnik je priznal krivdo v dveh točkah obtožnice in tako končal primer, ki je trajal skoraj tri leta. Decembra 2021 so ga aretirali, potem ko je bil obtožen, da je med prepirom potiskal, udarjal in grabil svoje nekdanje dekle. Ovadili so ga kaznivega dejanja nasilja v družini in povzročitve hude poškodbe z davljenjem. Kasneje so ga iz pripora izpustili, plačati pa je moral 25 tisoč dolarjev (23 tisoč evrov) varščine.

Januarja pristal v bolnišnici

V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil portal TMZ, je zapisano, da bo Devin Ratray prihodnja tri leta na pogojni kazni. Opraviti bo moral intervencijski program za zlorabe, oceno odvisnosti od drog in alkohola, plačati sodne stroške ter se ne približevati žrtvi.

Februarja 2022 se je igralec sicer izrekel za nedolžnega, zdaj pa je krivdo priznal. Sojenje proti njemu bi se moralo začeti že v začetku januarja letos, a so ga zaradi njegove hospitalizacije prestavili. Igralec se je takrat zdravil v bolnišnici, omenjeni portal pa je poročal, da je bil v kritičnem stanju. Zakaj je igralec pristal v bolnišnici, ni znano.

Devin Ratray je najbolj znan po vlogi Buzza, starejšega brata Kevina McCallisterja v seriji filmov Sam doma. Foto: Profimedia

