Upokojeni škof obtožen spolne zlorabe otrok #video

Avstralska policija je aretirala upokojenega škofa Christopherja Saundersa. Obtožnica ga bremeni več kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti, tudi nad otroki. Domnevne spolne zlorabe so se dogajale v oddaljenih staroselskih skupnostih.

74-letnega Saunersa so v sredo aretirali v mestu Broom po vzporedno opravljenih preiskavah zahodnoavstralske policije in Vatikana, poroča BBC. Upokojeni škof obtožbe zanika.

Saunders je obtožen dveh posilstev, 14 primerov protizakoniteva in nespodobnega napada, bremenijo pa ga še tri obtožbe nedostojnega ravnanja z otroki kot odgovorna oseba. Očitana kazniva dejanja so se dogajala med letoma 2008 in 2014 v oddaljenih zahodnoavstralskih mestih Broome, Kununurra in aboriginski skupnosti Kalumburu.

Proti plačilu varščine so ga v četrtek izpustili in mu odredili, da do naslednjega zaslišanja junija ne zapušča svojega doma, je poročala avstralska radiotelevizija.

Visok cerkveni dostojanstvenik

Poleg pokojnega kardinala Georgea Pella, ki je bil zaprt in nato oproščen, je Saunders najvišji katoliški dostojanstvenik v državi, ki je obtožen kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok.

Avstralska katoliška škofovska konferenca je v četrtkovi izjavi obljubila, da bo sodelovala s policijo, in dejala, da so obtožbe zoper Saundersa "zelo resne in zelo vznemirljive, zlasti za domnevne žrtve". Perthski nadškof Timothy Costelloe je poudaril, da je takšne obtožbe nujno treba temeljito preiskati.

Saunders, dolga leta pomembna osebnost v lokalni skupnosti, je znan po druženju, zagovorništvu in spremljanju mladih moških na kampiranju in ribolovu.

Obtožbe so se bile prvič pojavili leta 2020, a se je policijska preiskava, ki je sledila, zaključila brez obtožbe. Tega leta je tudi prostovoljno odstopil kot broomski škof, a ostaja zaslužni škof.

Papež odredil novo preiskavo

Po zgodovinski preiskavi, ki jo je odredil papež, se je je znova lotila tudi policija.

V okviru papeževega dokumenta "Vos Estis Lux Mundi", zbirke predpisov za preprečevanje in boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov in ranljivih odraslih, od 2019 preiskujejo tudi dejanja škofov in redovnih predstojnikov Katoliške cerkve.