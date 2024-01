V Vatikanu izrekli prvo obsodbo zaradi spolne zlorabe

Zlorabe so se začele leta 2007, ko je bil Gabriel Martinelli star 14 let, njegova žrtev pa 13.

Vatikansko pritožbeno sodišče je v torek na dve leti in pol zapora obsodilo duhovnika Gabriela Martinellija, ker je kot najstnik v predsemenišču svetega Pija X. v Vatikanu spolno zlorabljal mlajšega dečka. To je prva obsodba v Vatikanu zaradi spolne zlorabe.

Obsodili so ga zaradi izkoriščanja mladoletne osebe in spolnih odnosov z leto dni mlajšim najstnikom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zlorabe so se začele leta 2007, ko je bil Gabriel Martinelli star 14 let, njegova žrtev pa 13. Mlajšega fanta je spolno zlorabljal vse do leta 2012, ko je bil Martinelli star 19 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pritožbeno sodišče je s tem razveljavilo oprostilno sodbo na prvostopenjskem sodišču iz oktobra 2020, na katerem je tožilstvo zanj zahtevalo šest let zapora zaradi posilstva mlajšega od sebe. Sodniki so presodili, da ni dvoma o spolnih odnosih med Martinellijem in njegovo domnevno žrtvijo, da pa ni dokazov o nasilju ali grožnjah. Takrat so oprostili tudi rektorja predsemenišča v času zlorab, ki je bil obtožen prikrivanja Martinellijevih dejanj.

Pritožbeno sodišče pa je razsojalo o obtožbah o izkoriščanju mladoletnika in Martinellija spoznalo za krivega. Spoznalo ga je tudi za krivega spolnih odnosov z leto dni mlajšim najstnikom leta 2008 in 2009. Razsodilo je namreč, da Martinelliju, ki je bil sicer v duhovnika posvečen leta 2017, ne morejo soditi za dejanja do 2. avgusta 2008, ker je imel manj kot 16 let.

Zgodovinska sodba

Odvetnica žrtve Laura Sgro je ocenila, da gre za zgodovinsko sodbo, saj so po tolikih letih priznali ne samo dejstva, ampak tudi očitno trpljenje in bolečine njene stranke.

V predsemenišču svetega Pija X. so sicer večinoma dečki in najstniki, ki tam živijo, ko obiskujejo zasebne šole v Rimu. Fantje med drugim ministrirajo pri mašah v baziliki svetega Petra. Papež Frančišek je predsemenišče leta 2021 preselil iz Vatikana.

Primera sicer niso začeli preiskovati zaradi obtožb žrtve, temveč nekdanjega dijaka iz Poljske, ki je bil priča spolnim napadom na svojega sostanovalca v sobi in je o tem spregovoril v javnosti, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.