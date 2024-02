Vplivnica, ki je dajala nasvete o vzgoji, stradala in zlorabljala svoje otroke

Mama iz Utaha, ki je zaradi ostrih starševskih nasvetov postala vplivnica na YouTubu, je bila zaradi zlorabe otrok obsojena na najmanj štiri leta zapora, poroča BBC. Na sodišču se je v solzah opravičila in priznala, da je kriva stradanja in zlorabe svojih otrok.

42-letno Ruby Franke so v torek obsodili na najmanj štiri leta zapora, enako kazen pa je dobila tudi njena nekdanja poslovna partnerica, 54-letna Jodi Hildebrandt. Sodnik ju je obsodil na štiri kazni od enega do 15 let. Kazni bodo tekle zaporedoma in so najvišje po zakonu v Utahu. Koliko časa bosta na koncu odslužili, bo določila državna komisija za pogojne odpuste.

Otrokom je odrekala hrano, vodo, spanje in igro

Tožilec Eric Clarke je na sodišču dejal, da sta njena otroka živela v koncentracijskem taborišču, Frankejevo pa je označil za grožnjo skupnosti. "Otrokom je redno odrekala hrano, vodo, spanje in igro," je dejal tožilec.

Vplivnica je po izreku kazni jokala. Otrokoma se je opravičila in dejala: "Bila sem tako dezorientirana, da sem verjela, da je temno svetlo in da je prav napačno. Verjela sem, da je ta svet zloben, poln policistov, ki nadzorujejo, bolnišnic, ki poškodujejo, vladnih agencij, ki perejo možgane, cerkvenih voditeljev, ki lažejo, mož, ki nočejo zaščititi svojih žena, in otrok, ki potrebujejo zlorabo."

Policija je obsojeni aretirala avgusta lani, potem ko je podhranjeni sin pobegnil skozi okno njihove hiše v Utahu. Otrok je tekel do sosedove hiše ter prosil za hrano in vodo, je potrdila policija in dodala, da je imel zaradi vezanja z vrvjo na telesu številne raztrganine. Potrdili so še, da je zloraba otrok poleg zvezovanja vključevala pretepanje, brcanje, zanemarjanje in prisilo, da poleti delajo na prostem brez kreme za sončenje, zaradi česar so dobili hude opekline.

Ruby Franke, ki je na YouTubu delovala pod imenom 8 Passengers, je od leta 2015 zbrala več kot dva milijona naročnikov. Kanal je bil izbrisan leta 2022, ko se je tudi ločila. Z možem Kevinom Frankejem sta imela šest otrok.

