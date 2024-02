Zaradi ugrabitve otrok obsojen na leto in 11 mesecev zapora

Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je decembra 2020 iz Švice odpeljal in skril svoja predšolska otroka, prejšnji teden na ponovljenem sojenju obsodilo na leto in 11 mesecev zapora. Sojenje je bilo tajno, kaže pa, da še vedno ni znano, kje sta otroka, za katera je skrbništvo imela njuna mati.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so za časnik Delo pojasnili, da so osumljencu za dve kaznivi dejanji odvzema mladoletne osebe 15. februarja izrekli enotno kazen enega leta in 11 mesecev zapora. "S sodbo je stranka zadovoljna," je za omenjeni medij povedal odvetnik matere otrok Gregor Verbajs. Sodba še ni pravnomočna, saj je obramba že napovedala, da se bo nanjo pritožila.

To je za 38-letnega osumljenca že drugo sojenje. Sodišče ga je zaradi kaznivega dejanja nezakonitega odvzema otrok maja 2022 že obsodilo na pogojno kazen leto in sedem mesecev zapora s preizkusno dobo treh let in posebnim pogojem, da mora v mesecu po pravnomočnosti sodbe otroka vrniti, sicer bo moral v zapor.

A ta sodba ni nikoli postala pravnomočna, saj so jo višji sodniki razveljavili in odredili novo sojenje. Strinjali so se, da je bil 38-letniku nezakonit odvzem otrok dokazan. A so naročili, naj se na novem sojenju, preden bi mu morebiti izrekli omenjeni posebni pogoj, preveri, kakšne so zdaj razmere pri materi otrok. Kaj so ugotovili, ni jasno, saj je bila obravnava v celoti zaprta za javnost, poroča časnik Dnevnik.

38-letnika aretirali marca 2021

Policisti so 38-letnika skupaj s pripadniki specialne enote aretirali 6. marca 2021 v Zagorju ob Savi, saj sodnemu izvršitelju ni izročil svojih otrok, ki bi morali v Švico, kjer je obtoženi nekaj časa živel z ženo in otrokoma. Aretaciji se je upiral in zmerjal policiste, nekaj dni prej pa je uslužbenki na ministrstvu napovedal teroristični napad, je trdilo tožilstvo. Grozil naj bi tudi uslužbenki Centra za socialno delo Zagorje in policistki.

Na prvem, razveljavljenem sojenju je bil 38-letnik sicer oproščen očitkov, da je zagrešil kaznivi dejanji preprečitev uradnega dejanja oz. maščevanje uradni osebi ter napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti. Višji sodniki so potrdili le oprostilno sodbo, ki se je nanašala na očitek glede napada na policiste, sodnica pa je obtoženemu tudi tokrat izrekla oprostilno sodbo glede maščevanja uradni osebi.

Mama otrok je na slovensko sodišče vložila tudi zahtevek na podlagi haaške konvencije za vrnitev mednarodno ugrabljenih otrok. Sodišče ji je ugodilo in izdalo odločbo.