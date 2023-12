Uradno: novo iz Alfe Romeo, ime po prestolnici Lombardije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alfa Romeo bo aprila prihodnje leto razkrila svoj model v razredu kompaktnih športnih terencev segmenta B. Imenovali ga bodo milano in sicer skladno s svojo tradicionalno močno vezo s tem pomembnim italijanskim mestom in prestolnico Lombardije. Ime Milano je bilo med leti 1910 in 1972 tudi izpisano na dnu logotipa znamke.

Milano bo Alfin prvi polno električni avtomobil in bo predstavljal njihovo različico jeepa avengerja.

Za Alfo Romeo je sicer dobro leto. V primerjavi z lanskim letom so celotno prodajo povečali za 22 odstotkov, v Evropi je prodaja zrasla celo za 53 odstotkov. Toda s tem se preobrazba in nov zagon znamke šele začenja. Leta 2021 so se vrnili k dobičkonostnosti, prihodnje leto bo torej sledil prvi električni model milano, leta 2025 pa prvo vozilo z izključno za električni pogon namenjene platforme. Leta 2027 pri Alfi Romeo napovedujejo le še prodajo polno električnih avtomobilov.