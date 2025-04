Višje uvozne carine v ZDA bi lahko ogrozile prihodnost Alfe Romeo in Maseratija pod streho Stellantisa.

Iz dneva v dan se kažejo posledice povišanih uvoznih carin za nove avtomobile v ZDA. Uvoz novih avtomobilov čez Atlantski ocean je začasno ustavil Jaguar Land Rover, enako tudi Audi. Prve korake k ocenitvi razmer so naredili tudi pri Stellantisu, saj jih zaradi višjih carin in posledično višjih cen skrbi konkurenčnost znamk Alfa Romeo in Maserati na trgu v ZDA.

Naročili so analizo stanja v ZDA za Alfo Romeo in Maserati

Pri Stellantisu so za Autonews Europe potrdili, da so najeli svetovalno podjetje McKinsey. V tem bodo opravili analizo vpliva višjih carin na položaj Alfe Romeo in Maseratija v ZDA.

Alfa Romeo je lani v ZDA prodala 8.865 novih avtomobilov, kar je bilo 19 odstotkov manj kot leta 2023. Maserati je v ZDA prodal 4.819 avtomobilov (po svetu 11.300). Položaj na trgu za obe znamki ni bil rožnat že pred uvedbo 25-odstotnih carin.

Bi lahko Stellantis celo prodal obe znamki?

Postopek je še v začetni fazi, zato tudi dodatne podrobnosti še niso znane. Stellantis bi lahko ob vztrajanju predsednika Trumpa pri carinah razmišljal o partnerstvu omenjenih znamk z drugimi proizvajalci (predvsem azijskimi oziroma kitajskimi), v skrajnem primeru pa bi lahko obe znamki tudi prodali.

Stellantis je za Maserati pred kratkim preklical večji investicijski sveženj v nove avtomobile, pri Alfi Romeo pa je načrtov z novimi avtomobili več. Okrog leta 2027 lahko na cestah pričakujemo novi generaciji modelov giulia in stelvio, ki pa se bosta s tem z lastne italijanske preselila na Stellantisovo platformo.