Giulia je danes eden najstarejših limuzinskih avtomobilov, saj je obstoječa generacija stara že deset let. Alfa Romeo pripravlja naslednico avtomobila, ki pa bo nastala na Stellantisovi platformi STLA medium.

Korak stran od limuzine proti križancem

Giulia bo pričakovano nekoliko daljša in širša, po besedah predstavnikov Alfe Romeo pa ne bo več klasična limuzina. Oblikovno bo bližje stelviu, čeprav ne moremo pričakovati klasičnega športnega terenca. Najverjetnejši scenarij je dinamično zasnovan križanec, uradne potrditve pa za zdaj še ni.

Za pogon bodo skrbeli hibridni motorji, Alfa Romeo se bo prav gotovo nadejala konkurenčnosti priključno hibridnega pogona. Giulia bo prav tako na voljo v povsem električni različici. te pa so pri vseh znamkah Stellantisa za zdaj prodajno še v manjšini.

Giulia, kar v italijanščini pomeni mlada, je sicer že tradicionalni model Alfe Romeo. Izdelovali so jo že med leti 1962 in 1978. Trenutno giulio so kot limuzino predstavili leta 2015.