Prepoznaven Alfin sprednji del avtomobila. Foto: Gregor Pavšič Še preden je zapeljala na ceste, je alfa romeo junior postala eden najbolj kontroverznih evropskih avtomobilov. Na zahtevo italijanske politike, ki ni bila zadovoljna s kombinacijo italijanskega imena milano in dejansko proizvodnjo na Poljskem, so ji morali že po uradni predstavitvi ime spremeniti v junior. Alfa romeo junior prihaja iz tovarne na Poljskem, kar moti italijanske politike. Foto: Gregor Pavšič

Ta je pomemben Alfin model, saj vstopa v prodajno ključen avtomobilski segment in poskuša biti ustrezen naslednik nekdanjih modelov, kot sta bila mito in večja giulietta. Je junior torej prava alfa ali le v italijanski šarm preoblečeni križanec s francoskimi geni, ki ga izdelujejo Poljaki in so mu politiki z imenom odvzeli kar veliko italijanskega?

Odgovor tiči nekje vmes. Junior je oblikovno zelo vpadljiv in prepričljiv (čeprav zadnje luči spominjajo na kio EV6), vozniško usmerjen in tudi na cesti dovolj lahkoten avtomobil. Toda prave povezave s tradicionalnimi čustvi Alfe Romeo je malo, kar je posledica predvsem izdelave na koncernski platformi in dokaj povprečno zmogljivega (za tak avtomobil) hibridnega pogona. Za več dinamike bo morda treba pozabiti na trušč bencinskega trivaljnika in zaupati dražji električni različici.

Palec gor: oblikovna prepričljivost, položaj za volanom, lahkotnost vožnje

oblikovna prepričljivost, položaj za volanom, lahkotnost vožnje Palec dol: le en klasičen motor, ni ročnega menjalnika, omejene zmogljivosti, manko Alfinih čustev

Video - sprehod okrog avtomobila in pogled v notranjost

Junior je dolg 4,17 metra. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Glede na vse zgoraj zapisano bi ključne ugotovitve z novo alfo romeo junior sklenili takole – to je zanimivo oblikovan avtomobil, ki izžareva željo po dinamičnosti vožnje in tudi s karoserijsko zasnovo je bolj namenjen posameznikom ali kvečjemu parom, ne pa niti manjšim družinam. Vozi se ga lahkotno in tudi položaj za volanom je dober, toda ali je to prava alfa?

Tehnično gledano seveda ne, saj gre za avtomobil s (francoske) Stellantisove platforme STLA in zato si večino tehnike deli s peugeotom 2008 in jeepom avengerjem.

Alfa romeo junior je dolga 4,17 metra, široka je 1,78 metra, medosna razdalja pa meri 2,55 metra. Osnovna prostornina prtljažnika je pri hibridni različici 415 litrov.

Foto: Gregor Pavšič

Kljub nekaterim prilagoditvam tehnične zasnove, saj juniorju ne moremo očitati pozitivnih vtisov na strani voznih lastnosti, pravi alfisti ne bodo vriskali od veselja. Za prava čustva Alfe Romeo bi junior potreboval boljši občutek na volanu (tudi v dinamičnem voznem programu), zmogljivejši hibridni pogon in predvsem boljšo usklajenost s samodejnim menjalnikom.

Res je, da vozniško prepričljivejšega križanca s te Stellantisove platforme še nismo vozili – to je rezultat prilagoditev Alfinih inženirjev (tudi večja vzvojna čvrstost in trše vzmetenje za manj nagibanja) –, toda čudežev pač ni mogoče narediti.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pri klasičnih pogonih je namreč izbira le ena in to je blago hibridni pogon na osnovi 1,2-litrskega trivaljnika z močjo 109 kilovatov (145 "konjev"). To se sicer ne sliši tako malo za avtomobil z maso 1,3 tone, a vendarle je vsaj za avtomobil znamke Alfa Romeo premalo poskočen. Vtisi so slabši predvsem pri nižjih hitrostih in pospeševanjih ter med ovinki, bolje je takrat, ko na prijetni podeželski cesti že dosežete določeno hitrost. Je to dovolj?

Junior je pač avtomobil, ki za razliko od veliko bolj praktično usmerjenega modela tonale že z obliko cilja na vozno dinamiko. Za prenos moči vselej skrbi šeststopenjski samodejni menjalnik. Predvsem pri dinamični vožnji v klanec navzgor kombinacija pogona in menjalnika težje sledi željam voznika, bolje pa je po ravnem in ob spuščanju po ovinkasti cesti navzdol. Toda zaradi dokaj povprečne usklajenosti pogona s samodejnim menjalnikom bi želeli juniorja z ročnim menjalnikom, kakršnega ima na primer sorodni avenger.

Za blagi hibrid ima junior kar precej veliko litij-onsko baterijo s kapaciteto 0,9 kilovatne ure. Električne vožnje je tako sorazmerno veliko. Poraba na testu je bila slabih sedem litrov na 100 prevoženih kilometrov.

Medtem ko je prva električna alternativa po zmogljivosti dokaj podobna, čeprav bo tam pri manj izgube dinamike ob brezstopenjskem menjalniku, je junior daleč najbolj strupeno za zdaj videti v najzmogljivejši električni različici veloce. Ta ima sistemsko moč 206 kilovatov (280 "konjev"), a že vnaprej skrbi baterija z bruto kapaciteto le 54 kilovatnih ur. Zanimiv pa je podatek, da je električni junior od hibridnega težji za manj kot 200 kilogramov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav si junior tehnično platformo deli s sorodnimi modeli Stellantisovega koncerna, so se pri Alfi Romeo potrudili in izdelali nekoliko bolj samosvojo notranjost v sprednjem delu. Ta je očitno prilagojena vozniku, ki ima največ prostora, in proti njegovemu sedežu je rahlo obrnjena tudi sredinska konzola. Na sredini je pri roki stikalo za zagon motorja. Nad ergonomijo nimamo večjih pripomb, vsaj ne z vidika voznika.

Treba pa je povedati, da v notranjosti juniorja ni ničesar zares Alfinega. Skoraj vse elemente vozniškega prostora smo že videli v sorodnih koncernskih avtomobilih. Kar nekaj je tudi plastike in nasploh bi morali biti materiali pri znamki, kot je Alfa Romeo, boljši.

Foto: Gregor Pavšič

Prostora zadaj ni prav veliko. Odrasle osebe se seveda lahko peljejo, a ravno daleč ne. Kot že rečeno, junior ni namenjen družinski uporabi. Prtljažnik s prostornino 415 litrov je za ta segment zelo soliden in si zasluži pohvale.

Kaj pravijo prodajne številke? V prvem četrtletju je Alfa Romeo v vsej Evropi prodala 17 tisoč avtomobilov, kar je bilo 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Rast prodaje je torej očitna in v največji meri je posledica prav juniorja kot najpomembnejšega novega modela Alfe Romeo zadnjega leta, toda s takim obsegom prodaje Alfa Romeo ostaja na repu avtomobilske prodaje v Evropi in prava nišna znamka.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič