Zamujanje pomembnega modela Alfe Romeo? Prilagoditi ga morajo na hibridne motorje.

Foto: Gašper Pirman Alfa Romeo Stelvio bo kmalu star deset let in zato pri italijanski avtomobilski znamki, ki je del Stellantisovega koncerna, že z nestrpnostjo čakajo naslednika. Ta se s platforme Giorgio seli na Stellantisovo platformo STLA large. Ta je namenjena tako električnim kot hibridnim pogonom, tehnično pa stelvia postavlja ob bok koncernskim bratom.

Po neuradnem poročanju Reutersa bi lahko Alfa Romeo za več mesecev zamaknila začetek proizvodnje za Italijane zelo pomembnega modela. Stelvia so sprva želeli izdelovati le z električnim pogonom, a podobno kot pri preostalih modelih koncerna so hitro v ponudbo dodali tudi hibride. Prav naknadno prilagajanje stelvia in proizvodnih procesov za hibridni pogon pa naj bi bil glavni razlog za zamik začetka lansiranja na trgu.

Z zamikom proizvodnje ne bodo zadovoljni niti italijanski politiki

Stelvia bodo izdelovali v Cassinu v srednjem delu Italije. Proizvodnjo bodo predvidoma začeli oktobra ali novembra letos, so razkrili Reutersovi viri. To bi lahko upočasnilo tudi izvajanje Stellantisove zaveze o povečani italijanski proizvodnji avtomobilov, ki so jo dali italijanski vladi.

Alfa Romeo je letos v Evropi v prvih štirih mesecih prodala 23 tisoč novih avtomobilov. Novost je bil model junior, tako da je prodaja znamke letos skoraj 37 odstotkov višja kot v enakem obdobju lani. Toda Alfa Romeo kljub temu ostaja nišna znamka. Njen prodajni doseg letos predstavlja deset odstotkov celotne prodaje nemškega BMW, vodilne premijske znamke v Evropi.