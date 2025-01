Alfa Romeo junior – končno spet nova alfa v Sloveniji, je še dovolj italijanska? #foto

Foto: Gregor Pavšič Alfa Romeo ostaja avtomobilska znamka z veliko strastjo in zvestimi oboževalci, a se je od svojih najbolj slovitih let tudi že močno spremenila. Če je bila giulia še povsem prava alfa na italijanski zasnovi, so novi modeli, kot sta tonale in zdaj junior, eden prvih kompromisov novega obdobja Alfe Romeo – pod streho Stellantisa je dobila stabilnejše poslovno okolje, a si zdaj s koncernom deli tudi tehnične platforme. Jim je uspelo juniorju vtisniti vendarle dovolj italijanskega šarma?

Foto: Gregor Pavšič

Dokončno oceno bomo seveda dali po več prevoženih kilometrih in testnih vožnjah. Nesojeni model milano, ki so ga morali po zahtevi italijanske politike (avtomobil izdelujejo Poljaki, kar je šlo ob italijanskem imenu milano italijanski vladi pošteno v nos) preimenovati v junior, daje boljši vtis kot večji križanec tonale.

Oblikovno dobro skriva svoje francoske gene in težko bi našli linije, ki juniorja povezujejo s sorodnimi peugeoti, citroëni ali opli. Oblikovalci so poskušali juniorju vtisniti linijo kupeja, ohranili so prisekan zadek in predvsem s sprednjim delom avtomobilu vtisniti tudi nekaj več oblikovne dinamičnosti. Vsaj oblikovno je junior dober naslednik nekdanjih kompaktnih modelov, kot sta bila mito in giullieta.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Notranjost je prilagojena vozniku

To nedvomno velja tudi v notranjosti tega sicer 4,7 metra dolgega avtomobila – bolj ali manj je vse podrejeno vozniku. Ta ima največ prostora, za volanom sedi prepričljivo dobro, sredinska konzola je usmerjena proti levemu sedežu in tudi gumb za zagon motorja med sedežema razkriva želje oblikovalcev po spodbujanju športnih občutkov. Medtem ko je prtljažnik s štiristo litri povsem soliden za ta razred avtomobilov, je prostora na zadnji klopi sorazmerno malo.

Foto: Gregor Pavšič

Toda ne glede na privlačno oblikovanje bodo juniorju bolj ali manj primanjkovali videzu ustrezni motorji. Bencinsko oziroma hibridno različico bo poganjal bencinski trivaljnik z močjo sto kilovatov (130 konjev), ki bo naknadno na voljo tudi v različici s štirikolesnim pogonom. Ta stokilovatni blago hibridni pogon, ki bo povezan s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko, bo edina možnost klasičnega pogona z motorjem na notranje zgorevanje.

Pred nekaj leti je vodstvo Alfe Romeo napovedovalo le še električno prihodnost. Obstoječa platforma STLA small omogoča uporabo obeh tipov pogonov in hibridni že od jeep avenger naprej omogoča prodajno reševanje vseh Stellantisovih modelov z dvojno pogonsko ponudbo.

Podobno bo tudi z juniorjem, kjer bo zanimanja za elektriko očitno precej manj kot za klasičen pogon.

Osnovnega električnega juniorja bo prav tako poganjal stokilovatni elektromotor, baterija pa je s kapaciteto 51 kilovatnih ur prav tako že znana iz sorodnih koncernskih vozil. Junior je predvsem mestni avtomobil, ki ne bo imel kaj dosti več kot tristo kilometrov dosega.

Foto: Gregor Pavšič

V majhni bateriji in porabi, ki že po standardu WLTP napoveduje dokaj visoko porabo (od 15 do 16 kilovatnih ur na sto kilometrov), lahko iščemo tudi dokaj neambiziocne cilje trgovcev – med 70 juniorji, kolikor naj bi jih letos pripeljalo v Slovenijo, naj bi bilo le deset odstotkov (torej okrog sedem) električnih. S primerljivim cenovnim razredom je na primer Cupra lani prodala več kot tristo bornov, Tesla pa skoraj štiristo modelov 3.

Z upoštevanjem subvencije sta ceni hibridnega in električnega praktično enaki. Srednji paket opreme pri hibridni različici ceno postavi na 29 tisoč, pri električnem pa z enako opremo na 37 tisoč evrov.

Precej dražja je le najbolj vpadljiva različica veloce. Ta bo le električna, poganja pa jo elektromotor z močjo 206 kilovatov. Baterija ostaja nespremenjena, torej bo neto kapaciteta 51 kilovatnih ur. Veloce je polna že skoraj dirkaških elementov (sedeži, volan, zavore, velika platišča), tak junior pa bo stal 45 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič