Kot smo poročali pred dnevi, se je kmalu po odmevnem razkritju novega avtomobila Alfe Romeo oglasil italijanski minister za industrijo Adolfo Urso. Obregnil se je ob ime milano, češ da neupravičeno namiguje na avtomobil, ki naj bi ga izdelovali v Italiji. Tovrstna praksa je v Italiji prepovedana z zakonom. Alfa Romeo bo avtomobil s prvotnim imenom milano izdelovala na Poljskem.

Vodstvo Alfe Romeo ni želelo zaostrovanja političnih pritiskov

Še preden bi se lahko politični pritiski italijanske vlade, ki ji gre v nos dejstvo, da Alfa Romeo kot ponos italijanske industrije svojega športnega terenca ne izdeluje doma, zaostrili, so pri Alfi potegnili prvo potezo. Avtomobilu so uradno namenili novo ime, in sicer junior.

Ime so povzeli po uspešnem modelu GT 1300 junior iz sredine 60. let, je poudaril izvršni direktor Alfe Romeo Jean-Philippe Imparato. Junior bo kot naslednik modelov mito in giulietta zelo pomemben za prodajne rezultate Alfe Romeo, saj spada v najbolje prodajan avtomobilski segment v Evropi. Platformo si bo junior delil s koncernskimi brati Stellantisa (peugeot 2008, jeep avenger, citroen C4, fiat 600 …), na voljo pa bo z bencinskim (blago hibridnim) in polno električnim pogonom.