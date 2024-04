Po razkritju novega in najmanjšega športnega terenca alfe romeo milano se je oglasil italijanski minister za industrijo Adolfo Urso. Ta trdi, da Alfa Romeo krši italijanski zakon. Sporno je ime milano, ki so ga izbrali po glavnem mestu Lombardije, kjer so znamko ustanovili leta 1910. To ime pa naj bi zavajalo z vtisom, da gre pri milanu za avtomobil italijanskega porekla in proizvodnje. To preprečuje 20 let stari zakon, ki tujim produktom ne dovoli imen z italijanskim prizvokom.

Italijanski vladi gre v nos proizvodnja alfe na Poljskem

Milana bodo namreč izdelovali v tovarni v poljskem Tychyju. To je prva alfa, ki jo bodo v celoti izdelovali izven Italije.

“Avtomobila, ki se imenuje milano, ne morejo izdelovati na Poljskem. To je prepovedano z italijanskim zakonom,” je po poročanju Reutersa dejal Urso.

Pri Stellantisu se za zdaj še niso odzvali na pritožbe italijanske vlade. V ozadju je sicer dolgotrajni spor med vodstvom Stellantisa in vlado premierke Giorgie Meloni. Ta želi vodstvo italijansko-francoskega proizvajalca prepričati k povečanju proizvodnje avtomobilov v Italiji, da bi ta na letni ravni dosegla milijon avtomobilov.