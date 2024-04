Alfa Romeo je razkrila nov model milano, ki je naslednik giuliette in bo na voljo z električnim in bencinskim pogonom.

Alfin novi avtomobil je dolg 4,17 metra, širok je 1,78 metra in visok 1,5 metra. Avtomobil tehnično ni pretirana novost, saj si zasnovo deli s podobno velikimi avtomobili koncerna Stellantis - jeepom avengerjem, peugeotom 2008, citroenom C4 in fiatom 600. Zato bo tudi milano na voljo tako z električnim kot tudi blago hibridnim bencinskim pogonom.

Kakšne so podrobnosti najmanjše alfe?

Bencinski motor ima moč 100 kilovatov (136 “konjev”), moč se prenaša na sprednji kolesi. Na voljo bo tudi štirikolesno gnana različica. Pri električnem milanu bo kapaciteta baterije 54 kilovatnih ur, moč polnjenja DC pa do 100 kilovatov. Pri električnem pogonu bodo pripravili tudi različico veloce, ki ima 177 kilovatov (240 “konjev”) in tudi 2,5 centimetra nižje podvozje, boljše zavore in podobno. Osnovna moč električnega milana bo 115 kilovatov (156 “konjev”).

Oblikovno pri avtomobilu izstopa predvsem sprednji del, tudi sicer pa so pri oblikovanju Italijani poskušali povzeti kar največ prepoznavnih linij Alfe Romeo.

V notranjosti so pred voznikom 10,25-palčni digitalni merilniki, enako velik je tudi osrednji zaslon na dotik. Prostornina prtljažnika znaša 400 litrov.

Foto: Alfa Romeo

