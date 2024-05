Obeta se vidna novost, Alfa Romeo končuje dolgo tradicijo

Asimetrična postavitev registrskih tablic, ki se praviloma nahajajo na levi strani sprednjega dela njihovih avtomobilov, je zaščitni znak Alfe Romeo. To dolgo tradicijo pa bodo morali prekiniti in sicer zaradi novih zahtev pri zagotavljanju varnosti pešcev, ki take postavitve ne omogočajo več.

Tudi na alfah bo registrska oznaka postavljena na sredino avtomobila, je za britanski Autocar potrdil vodja Alfinega oblikovanja Alejandro Mesonero-Romanos.

Primer postavitve registrske oznake z modela junior. Foto: Alfa Romeo

To novost je prejel že najnovejši model junior, sprva imenovan milano, enako pa bo tudi z novo generacijo modelov giulia in stelvio. Ta prihajata s koncernske platforme STLA medium. Izhodiščno bosta to električni alfi, a platforma omogoča tudi vgradnjo bencinskega (hibridnega) pogona. Stelvia in giulio bodo razkrili prihodnje leto.

Prepoznavno obliko maske motorja, ki bo pri električnih različicah sicer zakrita, bo tako “presekala” registrska oznaka. Asimetrično postavitev so pri Alfi Romeo začeli z modelom giulietta spider iz leta 1955.