V Dubaju odprli najgloblji bazen na svetu #video

V Dubaju, kjer se ponašajo že z najvišjo stolpnico na svetu in največjim nakupovalnim središčem na svetu, so pred kratkim dobili še eno rekordno atrakcijo. V objektu Deep Dive Dubai so odprli bazen, ki dosega globino 60 metrov, s čimer je ukradel rekord do zdaj najglobljemu bazenu na Poljskem, ta je globok 45 metrov.

Prostornina najglobljega bazena na svetu zajema 14 milijonov litrov sladke vode oziroma vrednost šestih bazenov olimpijskih velikosti, poroča Reuters. Temperatura vode znaša 30 stopinj Celzija, kar je primerna temperatura za nošenje tanke obleke ali kopalk.

Sedemindvajsetega junija si je atrakcija prislužila tudi Guinnessov rekord za naziv "najglobljega kopališča za potapljanje".

Foto: Reuters

Potopljeno mesto in podvodni filmski studio

Najgloblji bazen v Dubaju je zgrajen v 1.500 kvadratnih metrov veliki strukturi, ki po obliki spominja na ostrigo, kar simbolično nakazuje na zgodovino Združenih arabskih emiratov kot potapljaške države.

Največja atrakcija bazena pa je nedvomno podvodno mesto, v katerem lahko potapljači raziskujejo zapuščena potopljena mestna stanovanja, poroča CNN.

V bazenu so nameščeni najsodobnejši svetlobni in zvočni sistemi, bazen pa je hkrati tudi podvodni filmski studio.

Foto: Reuters

Deep Dive Dubai ponuja tečaje tako za začetnike potapljačev kot za certificirane potapljače. Okoli bazena je nameščenih približno 56 kamer, ki zagotavljajo varnost potapljačev, objekt pa se ponaša tudi z najnaprednejšo komoro za 12 ljudi v nujnih primerih.

"Na svetu je kar nekaj potapljaških bazenov, ki so globoki, a ta je prav poseben," je za CNN povedal direktor Deep Dive Dubai Jarrod Jablonski. "V njem je toliko stvari, da ne bi bilo pošteno, da ga poimenujemo le bazen," je še dodal Jablonski.

Foto: Reuters

Šejk Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prestolonaslednik Dubaja in navdušen potapljač, je bil eden od prvih obiskovalcev bazena.

Bazen se je za potapljače s povabilom odprl 7. julija, javne rezervacije pa naj bi se začele konec meseca, še poroča CNN.

