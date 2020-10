Schwarzenegger je tega sina dolgo skrival, zdaj pa je odkrito ponosen nanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih nekaj tednih so rojstni dan praznovali kar trije sinovi Arnolda Schwarzeneggerja. Patrick je 18. septembra dopolnil 27 let, Christopher je 27. septembra praznoval 23. rojstni dan, le pet dni za njim pa je prav tako 23 let dopolnil še tretji Schwarzeneggerjev sin.

Kako je to mogoče? Tako, da imata njegova mlajša sinova različni materi. Joseph Baena, ki se je rodil le nekaj dni za Christopherjem, je namreč sin Mildred Baena, hišne pomočnice, s katero je imel Schwarzenegger zunajzakonsko razmerje.

Da ima Schwarzenegger nezakonskega sina, javnost dolgo ni vedela, o Josephu je prvič javno spregovoril šele leta 2011, teden dni po tem, ko sta z Mario Shriver objavila, da se po 25 letih zakona ločujeta. Ob dveh sinovih sta se jima v zakonu rodili še dve hčerki.

Zdaj sta oče in sin v dobrih odnosih, med drugim ju druži ljubezen do bodybuildinga. "Vse najboljše," je Schwarzenegger Josephu čestital ob rojstnem dnevu, "z veseljem spremljam tvoj napredek pri treningih, delu in na vseh področjih tvojega življenja. Komaj čakam, da vidim, kaj bo prinesla prihodnost. Rad te imam!"

S podobno ljubečo čestitko se je Joseph julija spomnil na očetov rojstni dan. Objavil je fotografijo z njim, ko je bil še deček, in ob njej zapisal: "Vse najboljše mojemu očku! Si in vedno boš 'številka ena'."

Oglejte si še: