Alen Kobilica praznoval abrahama in pokazal svoj pevski talent #video

Veselje v družbi družine in prijateljev, okusna veganska hrana, glasba in petje ter veliko dobre volje in pozitivne energije. Tako je bil videti prav poseben rojstni dan manekena Alena Kobilice, ki je praznoval abrahama in ob tem pokazal tudi svoj pevski talent.

"V življenju sem srečal mnogo 25-letnih starčkov in mnogo 70-letnih mladostnikov. Staramo se vsi, ostarijo pa le tisti, ki nehajo verjeti in sanjati divje sanje in jim izgine tisti žar v očeh ... Taki, ki si ne upajo več biti otroško navihani, igrivi, samosvoji, duhoviti. Ostariš takrat, ko rečeš: tega ne morem storiti, saj se to za moja leta ne spodobi. Zato drage/-i moji, živite tako, kot da je vsak dan zadnji. Smejte se, ljubite se in predvsem ne jemljite življenja preveč resno. Kajti na koncu vam bo žal za vse reči, ki jih niste naredili, in ne za tiste, ki ste jih naredili, pa četudi napačno," je po praznovanju povedal eden naših najbolj uspešnih manekenov, sicer pa tudi športnik in podjetnik Alen Kobilica, ki je dočakal abrahama.

Foto: Instagram Kljub letom in dejstvu, da je pred leti izgubil vid, Alen življenje zajema s polno žlico, zdaj pa se že veseli svoje naslednje vloge očeta. Z nekdanjo članico dekliške glasbene zasedbe Unique Majo Prašnikar namreč odštevata do rojstva njunega prvega otroka.