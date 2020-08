Osebna trenerja in vplivneža Jan Kovačič in Gregor Poljanec Kirsch sta se podala na t. i. Hudičevo vertikalo. Kako sta se odrezala pri plezanju in kaj jima požene adrenalin po žilah?

Osebna trenerja in vplivneža Jan Kovačič in Gregor Poljanec Kirsch veljata za ena najbolj postavnih Slovencev, za katerima vzdihuje mnogo deklet. Fanta pa druži še ena stvar – oba sta namreč velika adrenalinska navdušenca. Tokrat je Jan, ki sicer proste dni rad izkoristi za supanje, sprejel Gregorjev predlog in skupaj z družbo so se fantje odpravili na prav poseben plezalni podvig.

Jan Kovačič uživa v športno adrenalinskih podvigih. Foto: Instagram Odšli so po Via ferrati na Mangartsko sedlo, ki pa je malo bolj zahtevna, saj gre za plezanje po jeklenicah, zato potrebuješ ustrezno varovalno opremo. "Strahu ni bilo, saj obožujem tovrstne adrenalinske podvige, ki so združeni s prelepo naravo. Tokrat je bila v igri Hudičeva vertikala, drugič pa se bomo lotili še česa bolj drznega," pove Jan, ki si v prihodnosti želi opraviti tudi tečaj, da bi lahko začel samostojno skakati s padalom.

Prijatelji so se podali na poseben izlet "nad oblake". Foto: Instagram Tudi nekdanji fant pevke Špele Grošelj je bil nad izletom navdušen, čeprav se mu podvig ni zdel tako adrenalinski. "Padalstvo, gorsko kolesarjenje, potapljanje, veliko je stvari, ki naj bi bile adrenalinske in sem jih poskusil, a nič se ne more primerjati z določenimi dogodki na operacijah v Afganistanu," pove nekdanji poklicni vojak, ki je bil na vojaških misijah na najbolj kritičnih točkah sveta.