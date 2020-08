Slovenke za dober namen pokazale svoje zadnjice #video

Morda je to le začetek novega trenda, morda pa dejanski premik v smer, ko bodo dekleta resnično začela verjeti v pozitivno samopodobo in sprejemala svoja telesa ne glede na postavo, strije ali celulit. Tjaša Kokalj, Nataša Mernik in Cool Mamacita so le nekatere od naših vplivnic, ki so tokrat za spodbujanje pozitivne samopodobe deklet pokazale svoje zadnje plati. Katera si je še upala?

Potem ko je ena najuspešnejših manekenk za močnejše postave na svetu Ashlee Graham pokazala svoje strije, so se za to potezo odločile tudi druge znane in manj znane ženske po svetu. Vpliv je segel celo do Slovenije.

Veliko prahu je dvignila najbolj znana tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija Indira Ekić, ko je pokazala svoj celulit in dejala, da z njim ni nič narobe, saj ga ima skoraj vsaka ženska, zato se ga ne sramujmo. Enako je pred njo storila Cool Mamacita Teja Jugovic in sprožila val polemik. "To sem jst in najraj se mam. Imam gube, celulit, ni da ni. Pa kaj!" je med drugim na svojem Instagram profilu povedala Teja, ki ima tudi titulo druge spremljevalke miss Športa, bila pa je tudi finalistka miss Slovenije.

Dekleta pa je na poseben način spodbudila tudi Nataša Mernik, eden najbolj znanih slovenskih modelov za močnejše postave, sicer pa tudi blogerka, feministka in velika aktivistka za pozitivno samopodobo žensk. "Začetnica izziva je svetovno znana blogerka Rianne Meijer, ki me je navdihnila, da sem tudi sama dala pobudo, da se združimo slovenske vplivnice, pridružilo pa se je tudi nekaj angleških in srbskih. Pozvala sem dekleta, za katera vem, da jim je tematika pozitivne samopodobe blizu, ali pa imajo nasploh dobro vsebino, so dober zgled dekletom. Večina se jih je odzvala pozitivno in poslala video, nekaj pa jih je to tudi zavrnilo zaradi osebnih razlogov oz. drugačnih pogledov," je razložila Nataša, ki je v preteklosti med drugim pozirala za eno najbolj priznanih slovenskih modnih znamk spodnjega perila.

Nataša Mernik Foto: instagram "Menim, da se z videzom, nekateri bolj in drugi manj prikrito, obremenjujemo skorajda vsi, ne glede na leta ali spol. Morda se stopnja tega spreminja skozi življenjska obdobja, vseeno pa je to prva stvar, ki jo drugi opazijo pri nas, zato temu namenjamo veliko pozornosti, včasih nezavedno. Mladi in posamezniki, bolj prisotni na družbenih omrežjih, morda ta pritisk in obremenjevanje s svojim videzom občutijo bolj, predvsem zaradi družbenih omrežij in pritiska družbe, da mora biti vse v življenju popolno, 'instagramabilno'. Žal smo programirani na tak način, da se radi dokazujemo drugim, tekmujemo in ugajamo. Gre za neke vrste potrditev, da smo dovolj dobri, lepi, sposobni … Upam pa, da bomo v prihodnosti vsi, ženske in tudi moški, ugotovili, da je pomembno zgolj ugajanje samim sebi. Verjamem v moč povezovanja žensk, ne tekmovalnosti," razmišlja Nataša, ki vodi tudi projekt I am All (Wo)men, namenjen vsem, ki bi radi povedali svojo življenjsko zgodbo, svoje težave, kako se spoprijemajo z drugačnostjo in zbadljivkami, predvsem pa tistim, ki iščejo ali so našli svojo samozavest in bi jo radi delili z drugim.