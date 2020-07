Španska manekenka v slavni reviji namerno pokazala strije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med razgaljenimi lepoticami v letošnji številki Sports Illustrated v kopalkah je tudi 26-letna španska "plus size" manekenka Lorena Duran, za katero je bilo to fotografiranje uresničitev sanj in eden od ciljev, ki si jih je zadala v svoji karieri.

Vendar pa se v njej ni želela pojaviti "popravljena", saj ni hotela popolnih, retuširanih fotografij, temveč je bila za to, da jo pokažejo v resnični lepoti.

Ko so jo torej vprašali, ali naj objavijo fotografije, na katerih se vidijo strije, je brez zadržkov odgovorila: "Da, seveda. To je moja zgodovina. In ko vidim fotografijo, vidim Loreno. To se mi zdi zelo pomembno."

Agencije so jo zavračale, ker je "predebela"

Z manekenstvom se je začela ukvarjati pri 17 letih, a je kmalu naletela na prvo oviro, saj se je zredila in ni več dobivala ponudb za delo. Agencije so jo začele zavračati, češ da je "predebela", se spominja.

Nato pa ji je njen agent povedal za "plus size" manekenke in ji predlagal, naj poskusi v tej smeri. In tako se je začela njena uspešna kariera manekenke z oblinami, v kateri ji zdaj dela ne zmanjka.

Letošnja številka Sports Illustrated v kopalkah je poleg Loreninih strij posebna tudi zato, ker so v njej prvič v zgodovini revije predstavili transspolno manekenko, Valentino Sampaio, ter 56-letno Kathy Jacobs, ki je edina ženska zrelih let med praviloma zelo mladimi dekleti.

Preverite več: