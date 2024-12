Dayle Haddon se je v svoji karieri modela pojavila na naslovnicah številnih največjih modnih revij, kot so Vogue, Elle in Sports Illustrated Swimsuit Edition. Leta 1973 se je medtem gola pojavila v erotični reviji PlayBoy.



Slovela je tudi kot eden od prvih obrazov kozmetike za pomlajevanje kože francoske znamke L'Oréal. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je Haddonova predstavljala tudi kozmetične linije proizvajalcev Max Factor, Estée Lauder in Revlon.



Dayle Haddon v filmski vlogi leta 1978. Foto: Profimedia



Ob manekenstvu je imela Haddonova tudi igralsko kariero, in sicer se je od leta 1973 pa do 1998 pojavila v več kot dvajsetih različnih filmih in televizijskih serijah. Večji preboj ji v svetu filma in televizije sicer ni uspel.

Mrtvo so jo našli v hiši njene hčerke

Ameriška policija je klic, da je nekaj hudo narobe, prejela v petek v zgodnjih jutranjih urah. V prvem nadstropju v hiši, katere lastnica je hči Haddonove, so neodzivnega našli starejšega moškega. Reševalci, ki so prihiteli na kraj dogodka, so v zgradbi nato našli še mrtvo žensko, ki so jo kasneje identificirali kot Dayle Haddon, piše BBC. Moški je medtem v kritičnem stanju.

Dayle Haddon leta 2017. Foto: Guliverimage

Vzrok smrti je bil glede na prve ugotovitve preiskovalcev dogodka puščanje ogljikovega monoksida iz ene od cevi sistema centralnega ogrevanja. Zaradi zastrupitve v monoksidom v poslopju, kjer so našli Haddonovo, sta morala pomoč v bolnišnici poiskati tudi dva reševalca in policist, še piše BBC.