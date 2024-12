V starosti 73 let je na domu v ameriški zvezni državi Kaliforniji umrla igralka Olivia Hussey, ki je leta 1968 še kot najstnica zaslovela z vlogo Julije v filmski uprizoritvi Shakespearove tragedije Romeo in Julija.

Novico o smrti Olivie Hussey je na njenem profilu na družbenem omrežju Instagram sporočila njena družina.

"Olivia Hussey Eisley je 27. decembra mirno umrla na svojem domu v Kaliforniji. Obkrožena je bila z najbližjimi družinskimi člani. Bila je izjemna oseba, ki se je s svojo toploto, modrostjo in prijaznostjo dotaknila življenj vseh, ki so jo poznali," so zapisali in priložili fotografijo iz igralkine mladosti.

Husseyeva se je leta 1951 v Argentini rodila argentinskemu očetu in britanski mami, večino otroštva pa je preživela v Veliki Britaniji. Imela je britansko državljanstvo.

Ena prvih filmskih vlog ji je prinesla zlati globus

Igralsko kariero je začela že kot otrok, veliki met pa ji je uspel z vlogo Julije v filmu Romeo in Julija režiserja Franca Zeffirellija, ki je izšel leta 1968. Husseyeva je za vlogo prejela zlati globus za najboljšo novo igralko.

Husseyeva se je kasneje pojavila v več filmskih in televizijskih vlogah, a se nobena ni približala uspehu njenega nastopa v Romeu in Juliji. Njena zadnja vloga je bila v filmu "Družbeni samomor" iz leta 2015.

Zaradi najstniške golote je skoraj pet desetletij pozneje tožila filmsko družbo

Zaradi filma, ki jo je postavil na hollywoodski zemljevid, je skupaj s soigralcem Leonardom Whitingom, ki je uprizoril Romea, konec leta 2022 sicer vložila tožbo zoper produkcijsko hišo Paramount Pictures.

V tožbi sta velikanu filmske industrije očitala, da sta bila zaradi prizora v filmu Romeo in Julija, ki je vključeval goloto in intimne odnose, žrtve spolne zlorabe in izkoriščanja. V času snemanja filma sta bila namreč stara le 15 in 16 let. Od Paramount Pictures sta v tožbi zahtevala odškodnino v višini skoraj pol milijarde evrov. Sodnik v Los Angelesu je tožbo lani zavrgel.

