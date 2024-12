V dokumentu, ki ga je pridobil omenjeni portal, je kot datum razhoda naveden avgust 2023. Zapisano je tudi, da 51-letna igralka ob ločitvi zahteva skrbništvo nad njunim 16-letnim sinom Augustom.

Betsy Brandt je zaslovela z vlogo Marie Schrader v televizijski seriji Kriva pota (Breaking Bad). Zaigrala je tudi v komični seriji Life in Pieces ter filmih The Valet in The Bad Orphan.

