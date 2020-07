Med vročimi modeli v kopalkah tudi 56-letnica #video

Letošnja poletna izdaja revije Sports Illustrated, ki vsako leto pritegne pozornost z vročimi fotografijami športnic in manekenk v kopalkah, je posebna v več pogledih.

V njej prvič pozira transspolna manekenka, med praviloma zelo mladimi dekleti pa se je letos znašla tudi ženska zrelih let. To je 56-letna Kathy Jacobs, ki je, pred kakšnimi tremi desetletji, že delala kot model, nato pa se je posvetila skrbi za družino.

Letos se je odločila, da se prijavi na natečaj revije Sports Illustrated, na katerem se lahko "neznane" ženske potegujejo za mesto med manekenkami, ki pozirajo za izdajo v kopalkah.

"Da so me izbrali, mi ogromno pomeni," je povedala za revijo People. "To je za vse ženske moje starosti. Ne nazadnje imam 56 let, v svetu pa vsi nad 55 let veljajo za 'starejše'."

Povedala je tudi, da zelo pazi na svojo prehrano - pa ne (le) zaradi postave, temveč zaradi dedne nagnjenosti k sladkorni bolezni. "Ne jem kruha, testenin, krompirja, riža ali mesa," je dejala. "Jem ribe in se izogibam sladkorju."

Odkrito je priznala tudi, da si je privoščila injekcije botoksa v čelo in polnila v ustnice. "Pred kratkim sem popustila in se odločila za to. Zakaj bi bilo čudno, da to počnem pri svojih letih, če isto počnejo že 20-letnice?" je izjavila. "Nočem biti kot nekatere ženske svoje starosti, ki zatrjujejo, da svoj videz vzdržujejo le z zdravo prehrano in pitjem velikih količin vode, medtem ko je očitno, da so si privoščile lepotne popravke."

