Pri reviji Sports Illustrated, ki vsako leto požanje ogromno pozornosti s posebno izdajo, posvečeno kopalkam (in modelom v njih), so med manekenke letos prvič uvrstili temnopolto transspolno žensko in "plus size" manekenko azijskih korenin.

Posebna izdaja revije Sports Illustrated v kopalkah je zagotovo ena najbolj vročih publikacij na svetu. Ne le za bralke in bralce, ki revijo "razgrabijo", temveč tudi za ženske, ki v njej pozirajo – mesto v reviji, kaj šele na naslovnici, velja za eno najbolj zaželenih pozicij, ki manekenke izstreli med superzvezde.

Pri Sports Illustrated se v zadnjih letih trudijo objavljati karseda raznolike ženske. Prva temnopolta manekenka s samostojno naslovnico je bila leta 1997 Tyra Banks, ki se je leta 2019 "vrnila" in postala še najstarejše dekle na naslovnici te revije. Prva mankeneka z oblinami, ki so jo postavili na naslovnico, je bila leta 2016 Ashley Graham, v lanski izdaji pa je bila med manekenkami prvič transspolna ženska, Brazilka Valentina Sampaio.

Letos želijo pri Sports Illustrated postaviti nove mejnike: tako je med manekenkami prvič tudi temnopolta transspolna ženska, Američanka afriško-filipinskih korenin Leyna Bloom.

"Leyna predstavlja pravico vseh ljudi, da se imajo radi in da so tisto, kar želijo biti," so ob tem sporočili iz Sports Illustrated. "Tako je videti, ko se popolnoma razcvetiš," pa je ob svoji fotografiji iz revije na Instagramu zapisala Leyna Bloom.

Še ena "prva" v letošnji izdaji Sports Illustrated v kopalkah je Yumi Nu, japonsko-nizozemska manekenka in kantavtorica ter prva manekenka z oblinami azijskih korenin, ki se je uvrstila v izbor manekenk v tej reviji.

"Takšne samozavesti in ljubezni do sebe ter svojega telesa še nisem doživela," je o njej dejala urednica posebne izdaje Sports Illustrated MJ Day, "ne omejuje se s tradicionalnimi lepotnimi standardi, ampak se samozavestno predstavlja kot močna, lepa in čutna ženska."

