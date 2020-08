Legenda slovenske glasbe piše avtobiografijo

Glasbenik Alfi Nipič, ki se je v slovensko narodno zavest med drugim zapisal kot član Avsenikov in prejemnik številnih nagrad, dneve, odkar je nastopilo koronaobdobje, zaradi zdravstvenih razlogov preventivno večinoma preživlja doma, kjer je največ časa na svojem vrtu in z računalnikom v rokah. Odločil se je namreč, da svoje pestro življenje zapiše v avtobiografijo. "Knjiga bo izšla skupaj s ploščo ob 60. obletnici mojega glasbenega delovanja, takrat pa bo na sporedu tudi posebna televizijska oddaja o moji glasbeni poti," je povedal Alfi, ki že vse življenje nabira in hrani vse zgoščenke, posnetke, fotografije in plakete iz svojega plodovitega glasbenega ustvarjanja. Kaj vse bo v knjigi razkril, bo znano še pred koncem letošnjega leta, ko bo knjiga izšla. Legendarni Štajerec bo septembra sicer praznoval 76. rojstni dan.