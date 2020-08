110 let hotela Palace: tako je bil portoroški biser videti nekoč #video #foto

Ob prehodu v 20. stoletje je obmorsko mestece blizu Pirana zaživelo kot letovišče Portorose, postalo je eno od najpomembnejših letovišč in zdravilišč monarhije, kamor so premožni turisti prišli po odmerek sonca in morja, pa tudi morskega blata in slanice, ki veljata za izjemno blagodejna.

Najprestižnejši na vzhodnem Jadranu

Portorož so takrat postavljali ob bok Gradežu, beneškemu Lidu in Opatiji, še večji blišč pa je dobil 20. avgusta 1910, ko so odprli hotel Palace. Ta je tedaj veljal za enega od najlepših in največjih hotelov na Jadranu, presegal ga je le beneški Excelsior.

Načrte za hotel, ki so ga pozneje še nekoliko dograjevali, je izdelal avstrijski arhitekt italijanskega rodu Johannes Eustacchio, ki je Palace zasnoval kot arhitekturno mešanico historičnih slogov z elementi dunajske secesije.

Foto: arhiv hotela Palace

Palace je takrat veljal za vrhunec modernega hotelirstva, odprt je bil vse leto, imel je električno napeljavo, dvigalo in napravo za ohlajanje prostorov. Namenjen je bil najzahtevnejšim gostom, a ne le za zabavo, saj so močno poudarjali zdraviliški del, imeli so kabine z blatnimi kopelmi, velik bazen z morsko vodo in tudi telovadnico.

Le nekaj let po odprtju pa je razcvet portoroškega turizma prekinila prva svetovna vojna, po kateri so ti kraji pripadli Italiji, ki pa je ni zanimalo vlaganje v Portorož, saj je imela vrsto svojih obmorskih letovišč.

Razvoj Portoroža in z njim hotela Palace se je nadaljeval po drugi svetovni vojni. Hotel so leta 1949 začeli obnavljati in ga dve leti pozneje spet odprli. Leta 1964 so tam odprli prvo slovensko igralnico (delovala je osem let), sicer pa je hotel v šestdesetih in sedemdesetih letih gostil vrsto državnikov in zvezdnikov, tako jugoslovanskih kot tujih.

Od Vinetuja do Tita

Med njimi so bili igralca Yul Brynner in Pierre Brice (filmski Vinetu), pa režiser in igralec Orson Welles, pianist Ivo Pogorelić, skladatelj Mikis Teodorakis ter italijanski glasbeni zvezdniki Rita Pavone, Mina, Patty Pravo, Adriano Celentano in Bobby Solo. Redni gost hotela Palace je bil na primer tudi sloviti slovenski slikar Božidar Jakac, Josip Broz – Tito pa je Palace obiskal le dvakrat.

Portoroška razglednica iz leta 1963 Foto: Wikimedia Commons

Ponovni padec je hotel Palace doživel po tem, ko je pod idejnim vodstvom arhitekta Eda Mihevca začel nastajati novi Portorož, ta pa se ni skladal s prvotno prostorsko zasnovo hotela, ki naj bi imel odprt dostop do morja. Takrat sta število gostov in kakovost ponudbe začela upadati.

Prenovljeni Kempinski Palace so odprli jeseni 2008

Leta 1980 so hotel zaprli, tri leta pozneje so dele hotela spomeniško zaščitili, leta 1987 so ga spet zaprli, ga leto pozneje za krajši čas odprli, leta 1990 pa dokončno zaprli. Po zapletih z avstralskim vlagateljem na prelomu tisočletja se je leta 2005 vendarle začela temeljita prenova, ki jo je vodila družba Istrabenz.

Foto: Bojan Puhek

Leta 2008 je upravljavec prenovljenega hotela postala družba Kempinski, septembra so ga poskusno odprli, slovesno odprtje je bilo 18. oktobra, prvi uradni gostje v prenovljenem Palaceu pa so tam prenočili 23. oktobra. Od leta 2015 je lastnica hotela srbska družba MK Group, še vedno pa ga upravlja družba Kempinski.

