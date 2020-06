Tako je po osemmilijonski prenovi videti naš drugi največji hotel #video

V četrtek bo svoja vrata za goste znova odprl Hotel Park v samem središču Bleda, ki je bil v prenovi, v katero so vložili osem milijonov evrov, vse od jeseni. To je največji hotel na Bledu in drugi največji hotel v Sloveniji, ki gostom v vsej svoji eleganci po prenovi ponuja 218 sodobno opremljenih sob. Rdeča nit zgodbe, ki jo bo z novo podobo nadaljeval hotel, sta voda in gozd, vodstvo pa v času koronavirusa varnost zagotavlja z nadgrajenimi higienskimi standardi.

Ob vstopu v hotelsko avlo pogled zagotovo najprej privabi zelena zasaditev na stenah, nato pa po razkuževanju rok največ pozornosti pritegne vodna fontana v središču velike prostorne avle, kjer si lahko v svojo steklenico natočite čisto pitno vodo.

Foto: Ana Kovač

Tako se rdeča nit dveh naravnih elementov, vode in gozda, pojavlja v vseh prostorih hotela, vključno s sobami.

Polovica sob v Hotelu Park, iz katerih se odpira pogled na jezero, je posvečena vodi. Te sobe so opremljene s pomirjujočo modro, z valovitimi elementi in stenskimi poslikavami vode. Druga polovica sob, kjer je pogled usmerjen proti parku z mogočnimi več kot 40-letnimi drevesi, je posvečena gozdu. V teh sobah največ pozornosti zagotovo pritegne živa zelena stena iz mahu, ki skrbi za pravo raven vlažnosti zraka.

Foto: Ana Kovač

"Sobe so pomirjujoče zelene, podobe gozda in dreves nas pozdravljajo s stenskih poslikav, pogled skozi okno pa se zazre v zeleno. Tako sobe, ki pripovedujejo zgodbo o vodi, kot sobe z zgodbo o gozdu, so oblečene v smrekov les, ki porašča tudi bližnjo planoto Pokljuka, smreka pa po starodavnem ljudskem prepričanju velja za drevo, ki lahko prevzame človekovo bolezen," razloži direktorica hotelov na destinaciji Sava Hotelov Bled, Sava Hotels & Resorts, Mojca Krašovec.

Foto: Ana Kovač

V petem nadstropju hotela je tudi bolj prestižna suita s čudovitimi razgledi, balkonom s savno in dodatno ponudbo romantične večerje na balkonu, za katero je treba na noč odšteti okoli 250 evrov.

Foto: Ana Kovač

Iz vseh savn in bazena lahko gostje občudujejo najlepšo panoramo Bleda

V istem nadstropju pa je tudi center dobrega počutja Spa Park z enim od najlepših razgledov na Blejsko jezero z otočkom, cerkvijo, Blejski grad in Julijske vršace.

Foto: Ana Kovač

Ponudba obsega različne masaže, kopeli, rituale za pare ter sprostitvene, regeneracijske in razstrupljevalne programe. V tretmajih uporabljajo izključno slovenske izdelke, obiskovalci se lahko sprostijo tudi v savnah in plavalnem bazenu.

Foto: Ana Kovač

Prav vse savne in bazen ponujajo panoramski pogled na najlepše prizore Bleda, iz bazena pa se na eni strani odpira pogled tudi na bližnjo Stražo. V hotelu je na voljo tudi fitnes s pogledom na jezero.

Foto: Ana Kovač

S konferenčnimi sobami se poklanjajo slovenskim književnikom in centru PEN

Konferenčno središče Hotela Park obsega sedem različnih konferenčnih prostorov, večina pa jih ima najlepše razglede na naravne lepote Bleda. Je v pritličju hotela in je odlično za prirejanje manjših konferenc ali delavnic z do 120 udeleženci, saj združuje štiri srednje velike dvorane, drugo poleg druge. Med njimi so delno fiksne in delno pomične pregradne stene.

Vse dvorane imajo veliko dnevne svetlobe in pogled proti jezeru in gradu. Pred konferenčnim centrom je na voljo novo konferenčno preddverje za razstave, registracijo in pogostitve. V nadstropjih hotela so še tri manjše sejne sobe.

V konferenčnem središču Hotela Park se poklanjajo tudi slovenskim književnikom in slovenskemu centru PEN (združenje pisateljev, pesnikov in publicistov), ki je že leta 1965 na Bledu prvič organiziralo Svetovni kongres PEN. Prenovljene kongresne dvorane so poimenovali po slovenskih literatih in nosijo ime Ivana Cankarja, Franceta Prešerna in Srečka Kosovela.

Foto: Ana Kovač

Za kulinariko skrbi prejemnik Michelinovega priznanja chef Simon Bertoncelj

Velik poudarek v hotelu namenjajo tudi kulinariki. V hotelu je prenovljena restavracija.

Foto: Ana Kovač

Bifejska ponudba je prilagojena razmeram v obdobju koronavirusa, zato bo velik poudarek na sveži pripravi hrane pred gosti. Preostale stvari bodo pripravljene porcijsko ali jih bo postreglo osebje. Novost v ponudbi je tudi vinska fontana, kjer si gostje lahko sami izberejo vino, ob pritisku na gumb pa se iz fontane iztoči natanko deciliter, ki ga nato plačajo s svojo hotelsko kartico.

Foto: Ana Kovač

Kot je direktorica večkrat poudarila, so zelo ponosni, da je glavni šef kuhinj verige hotelov Simon Bertoncelj, ki je tudi prejemnik prestižnega priznanja the Michelin plate za sveže surovine in skrbno pripravljen obrok v restavraciji Julijana.

Foto: Ana Kovač

Bertoncelj skupaj s kolegi v posameznih hotelih načrtuje jedilnike in pogostitve, v hotelski suiti 512 pa bodo ponudili tudi možnost romantične večerje, ki jo bo skuhal prav on in jo bodo gostje lahko pojedli na balkonu.

Foto: Ana Kovač

Posebna ponudba, ki za 200 evrov oziroma en vavčer trenutno velja za slovenske goste v Hotelu Park, so tri prenočitve z zajtrkom. Vsakemu gostu bodo ponudili tudi brezplačno kremno rezino in uro vožnje s čolnom.

Varnost v času korone brez oteževanja za goste

Kot je pojasnila direktorica hotela, so želeli v času koronavirusa gostom zagotoviti kar največjo stopnjo varnosti, in to tako, da jih ukrepi med sproščenim dopustom ne bi omejevali.

Direktorica hotelov na destinaciji Sava Hotelov Bled, Sava Hotels & Resorts, Mojca Krašovec Foto: Ana Kovač

Razen razkužila, talnih oznak za predpisano varnostno razdaljo in termokamere ob recepcijskem pultu ni mogoče opaziti posebnega vpliva koronavirusa, kljub temu pa hotelsko osebje zagotavlja, da so šli pri higienskih standardih v tem hotelu še korak naprej od predpisanih pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Vsako sobo po uporabi gostov razkužijo in zapečatijo do prihoda novega gosta.

Ob prihodu obraz skenira posebna termokamera

"Poleg tega, da ob prihodu na destinacijo vsak gost prejme komplet za osebno zaščito, ki vsebuje zaščitno masko in sredstvo za razkuževanje, dodatno pozornost namenjamo razkuževanju površin v sobah. Za maksimalno dezinfekcijo namestitev uporabljamo najnovejšo tehnologijo popolne dezinfekcije sobe pred prihodom novega gosta, ki ima certifikat za učinkovito delovanje tudi proti koronavirusu (229E – NF EN 14476:2013 + A2:2019), na recepciji pa imamo nameščene termokamere za preverjanje telesne temperature gostov. Tako se na počitnikovanju res lahko sprostite in svoj čas in energijo posvetite le uživanju v trenutkih, ki bodo ostali z vami za vedno," je razložila direktorica.

Kot pojasnjuje direktorica, uvedba dodatnih ukrepov v okviru Sava Hotels & Resorts Higienski Standard Plus, kot so poimenovali svoj higienski standard, zagotovo predstavlja dodatni finančni zalogaj.

Foto: Ana Kovač

Standardi višji, kot jih hotelom priporoča NIJZ

Standardi so nastali v okviru posebne delovne skupine, ki je redno spremljala dogajanje v povezavi s koronavirusom tako v Sloveniji, kot po svetu, spremljali so, kaj uveljavljajo mednarodne hotelske verige, kakšni so predpisi NIJZ, v veliko pomoč jim je bila tudi Turistična zbornica Slovenije.

"Ob vsej tej pomoči smo oblikovali standard, pri katerem je pomembno dvoje: prvič to, da so varni zaposleni, potem pa seveda tudi to, da so varni gostje - predvsem z vsemi temi ukrepi ne želim oteževati njihovih počitnic. Standard mora biti postavljen tako, da gostje hotelu zaupajo, da vejo, da se vsi ti ukrepi dejansko izvajajo, da je hotel zanje posebej čist, razkužen in je vse zanje pripravljeno tako, da se v času počitnic zares lahko sprostijo," je povedala Krašovčeva.

Video: Razkuževanje v Hotelu Park

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Hotel se odpre 25. junija, prve dni v juniju bo zasedenega okoli 35 odstotkov hotela, v juliju pričakujejo že 50-odstotno zasedenost. Poleg slovenskih gostov, ki so se po besedah Krašovčeve na vabilo in na bone lepo odzvali, je za hotel izjemno pomembno, da pridejo tuji gostje.

Trenutno je polovica rezervacij narejenih s strani slovenskih gostov, drugo polovico pa predstavljajo Nemci, Avstrijci in gostje iz srednjeevropskih držav. Poleg stalnih gostov, ki k njim prihajajo v poletni sezoni tudi za tri tedne, bivanje v povprečju traja dva dneva, pogoste pa so še nočitve za eno noč ob konferencah in drugih dogodkih.